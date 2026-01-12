Fernando Vergel recibe la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía

Se le considera un referente de la institución colegial y de la profesión, siendo la distinción “justa, merecida y muy oportuna”

El decano emérito del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel Araújo, ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía en un acto celebrado el pasado sábado en la sede colegial onubense presidido por el presidente de la Abogacía Española, Salvador González.

Durante su intervención, González, subrayó que la Gran Cruz “simboliza reconocimiento y gratitud” hacia una trayectoria profesional y humana ejemplar. González destacó que la concesión fue aprobada por unanimidad del Pleno del Consejo, recordando que se trata de “la más alta de las distinciones en nuestro escalafón de reconocimientos” y que es la segunda vez que un decano del Colegio de Huelva recibe este honor.

El presidente puso en valor la figura de Vergel como referente de la institución colegial y de la profesión, afirmando que la distinción es “justa, merecida y muy oportuna”.

Salvador González también subrayó la huella personal y profesional del homenajeado, señalando que “serás recordado por tu humanidad, por defender siempre al débil y por estar cuando se te ha necesitado, especialmente en los momentos más duros”. Una trayectoria marcada, añadió, por el compromiso con la justicia, el turno de oficio y la dignidad de la profesión.

Además, el presidente hizo un llamamiento a la responsabilidad y a la unidad de la profesión en un contexto complejo para la justicia y la abogacía. Reconoció que “vivimos tiempos ciertamente complicados, de mucho ruido, de incertidumbre y de urgencias para nuestra justicia y para nuestra profesión”, subrayando que es precisamente en estos momentos cuando la Abogacía debe ejercer como conciencia crítica y espacio de diálogo desde la cohesión institucional. En este sentido, defendió una Abogacía sin divisiones, recordando que en el Consejo General “solo hay Colegios, sin adjetivos ni apellidos; hay Abogacía, con mayúsculas”.

Por último, reafirmó el compromiso de perseverar ante las dificultades para mejorar la justicia, el turno de oficio, la protección del derecho de defensa y la presencia internacional de la profesión, convencido de que solo desde el trabajo conjunto “se ensanchan caminos y se acercan horizontes”.

Junto al presidente de la Abogacía, intervino el decano del Colegio de Abogados de Huelva, Antonio Bernal, quien agradeció la labor realizada por Vergel durante los 60 años de ejercicio profesional. «Es un ejemplo de honestidad profesional y sus valores merecen un reconocimiento como éste».

