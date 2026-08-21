Fidel Cadena se incorpora como socio de Cremades & Calvo-Sotelo

El histórico fiscal del Tribunal Supremo se suma a la firma tras más de cuatro décadas de trayectoria en la Carrera Fiscal y refuerza el área de Derecho Penal Económico y litigación

Cremades & Calvo-Sotelo refuerza su equipo con la incorporación como socio de Fidel Cadena Serrano, uno de los fiscales de mayor trayectoria y reconocimiento de la Fiscalía española, que se suma a la firma tras más de cuatro décadas de experiencia vinculada al Ministerio Fiscal.

Cadena ingresó en la Carrera Fiscal en 1979 y desarrolló buena parte de su trayectoria en distintas fiscalías territoriales antes de incorporarse, en 2007, a la Fiscalía del Tribunal Supremo. En 2015 fue promovido a la categoría de fiscal de Sala del Alto Tribunal y, en 2021, fue nombrado fiscal de Sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Cadena participó en algunos de los procedimientos penales de mayor relevancia jurídica y mediática de las últimas décadas. Entre ellos destaca su intervención en la causa del denominado procés catalán, en la que ejerció la acusación pública ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Su llegada a Cremades & Calvo-Sotelo refuerza la práctica de Derecho Penal Económico de la firma, un área que abarca tanto la defensa y acusación ante los tribunales como el asesoramiento preventivo a empresas y particulares y las cuestiones relacionadas con corporate compliance. El despacho desarrolla su práctica penal ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con la incorporación de Cadena, Cremades & Calvo-Sotelo refuerza un equipo penal integrado por abogados y juristas de amplia trayectoria, especializados en litigación penal y Derecho Penal Económico. Entre sus profesionales destacan Juan Ortiz Úrculo, ex fiscal general del Estado; Antonio Valverde Estepa, director y coordinador del área; y Juan Saavedra Ruiz, magistrado emérito del Tribunal Supremo y expresidente de la Sala de lo Penal.

Con su incorporación, Cremades & Calvo-Sotelo suma a su estructura la experiencia de un jurista con una extensa trayectoria en el Ministerio Fiscal y un profundo conocimiento de la jurisdicción penal y del funcionamiento del Tribunal Supremo.

La llegada de Cadena se enmarca en la estrategia de crecimiento y especialización de Cremades & Calvo-Sotelo, que en los últimos años ha reforzado sus equipos con profesionales de amplia experiencia en distintas ramas del Derecho y ha apostado por consolidar sus capacidades en áreas de especialización jurídica.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos