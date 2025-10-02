Fieldfisher ficha a Albert Rodríguez Arnaiz como nuevo socio de Laboral

Albert llega a Fieldfisher tras su etapa en Roca Junyent de más 20 años

Fieldfisher sigue con su plan de crecimiento enfocado en la atracción del mejor talento. Tras anunciar, la semana pasada, el fichaje de Cruz Amado como nueva socia de Reestructuraciones e Insolvencias, anuncian la incorporación de Albert Rodríguez Arnaiz en el área de Laboral.

Albert se suma al equipo de Laboral de Fieldfisher en España que cuenta con Talmac Bel y Anaïs Cobo quien se incorporó a principios de este año a la firma, todos estarán ubicados en la oficina de Barcelona.

Albert llega a Fieldfisher tras una trayectoria de más de 20 años en Roca Junyent en el área de laboral de la firma. Albert cuenta con una reconocida experiencia en asesoramiento jurídico laboral, con especialización en el área procesal laboral actuando en todo tipo de procedimiento judicial laboral, procedimientos colectivos, reorganización empresarial, en el ámbito del derecho sindical y de la negociación colectiva. En definitiva, Albert aporta experiencia en todas las áreas de conocimiento vinculadas al derecho laboral.

Albert se incorpora a Fieldfisher junto a su equipo formado por Aina Àvila, Aimara Ramilo y Mireia García. A su llegada, afirma “Me incorporo a Fieldfisher con la ilusión de participar en un proyecto de despacho con un futuro muy interesante. Mi objetivo es sumar al crecimiento que está experimentando la firma, aportando mi experiencia y conocimiento. Confío en que esta nueva etapa me permitirá contribuir de manera significativa al impulso y consolidación de la firma.”

Talmac Bel, socio director de la firma, apunta que “Su experiencia y visión refuerzan una de las áreas clave de nuestra firma y nos permite acompañar a nuestros clientes con un asesoramiento cada vez más completo y sofisticado. Este fichaje no solo consolida nuestro posicionamiento en el mercado, sino que refleja el compromiso de Fieldfisher con seguir atrayendo el mejor talento para impulsar proyectos de gran valor estratégico."

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos