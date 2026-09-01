La firma refuerza su estrategia de crecimiento con la creación de una nueva área de especialización, que complementará su consolidada práctica de Bancario y Financiero

Fieldfisher continúa impulsando su crecimiento en España con la incorporación de Ignacio Corujo como nuevo socio responsable de la práctica de Capital Markets, una nueva especialidad que amplía la oferta de áreas de práctica del despacho y refuerza su posicionamiento en el asesoramiento a empresas, entidades financieras e inversores.

La creación de esta nueva práctica responde a la apuesta estratégica de la firma por ofrecer un asesoramiento integral en operaciones financieras complejas, incorporando una disciplina altamente complementaria a su consolidada práctica de Bancario y Financiero y estrechamente vinculada con las áreas de Corporate M&A, Mercantil, Fiscal y Regulatorio.

Ignacio Corujo cuenta con más de veinte años de experiencia en mercados de capitales, tanto de renta variable como de renta fija, desarrollada en destacados despachos nacionales e internacionales. A lo largo de su trayectoria ha asesorado a grandes compañías e instituciones financieras en operaciones de salida a bolsa, ampliaciones de capital, emisiones nacionales e internacionales de deuda, programas EMTN y ECP, project bonds, bonos convertibles y otras operaciones de financiación en los mercados de capitales. Asimismo, dispone de una amplia experiencia en el asesoramiento a sociedades cotizadas en materia de gobierno corporativo y cumplimiento de obligaciones regulatorias.

Con su incorporación, Fieldfisher amplía sus capacidades para acompañar a clientes nacionales e internacionales en todo el ciclo de las operaciones de acceso a los mercados de capitales, ofreciendo un asesoramiento especializado y plenamente integrado con el resto de las áreas de negocio de la firma.

En palabras de Ignacio Corujo: "Me incorporo a Fieldfisher con gran ilusión para liderar la creación de la práctica de Mercado de Capitales en España, apoyándome en la solidez y el reconocido posicionamiento del despacho en el mercado español, su fuerte presencia internacional y el excelente nivel de sus profesionales. Este proyecto nos permitirá seguir ofreciendo un servicio aún más completo y especializado a nuestros clientes. Agradezco la confianza depositada en mí y afronto esta nueva etapa con el compromiso de seguir aportando valor."

Por su parte, Rodrigo Martos y Talmac Bel, socios directores de Fieldfisher España, destacan: "La incorporación de Ignacio supone un paso muy importante en nuestra estrategia de crecimiento. Con la creación de la práctica de Capital Markets reforzamos nuestra capacidad para ofrecer un asesoramiento integral en operaciones financieras complejas y ampliamos una oferta de servicios altamente complementaria a nuestra práctica de Derecho Bancario y Financiero.

Estamos convencidos de que su experiencia, su profundo conocimiento del mercado y su trayectoria asesorando a compañías e instituciones financieras aportarán un enorme valor tanto a nuestros clientes como al proyecto de crecimiento de Fieldfisher en España. Su incorporación refleja, además, nuestro firme compromiso por seguir incorporando talento de primer nivel y consolidando una firma cada vez más especializada, internacional y preparada para acompañar a nuestros clientes en sus retos más estratégicos."

Un año de crecimiento estratégico

La incorporación de Ignacio Corujo se enmarca en la estrategia de crecimiento que Fieldfisher está desarrollando en España durante 2026. En los últimos meses, la firma ha reforzado significativamente su equipo con la incorporación de Rafael Durán y de Carlos Blanco como socios de Corporate M&A. Asimismo, ha promocionado a la categoría de socio a Javier Fuentes de la Tienda, en el área de Corporate M&A, y a Antonio Delgado, en Arbitraje Internacional.

Estos nombramientos reflejan la apuesta continuada de Fieldfisher por atraer y desarrollar talento de primer nivel, fortalecer sus áreas estratégicas y seguir consolidando una oferta de asesoramiento multidisciplinar capaz de dar respuesta a las necesidades de empresas e inversores en un entorno económico y regulatorio cada vez más complejo.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos