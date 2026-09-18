El equipo está integrado por más de 35 abogados que operan desde las oficinas de España, Portugal y México para ofrecer un asesoramiento cercano y altamente especializado.

El German Desk de Cuatrecasas celebra sus 25 años de actividad como referente en el asesoramiento jurídico y acompañamiento de clientes de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) en sus diversas operaciones e inversiones en España, Portugal y Latinoamérica.

Desde su creación en 2001, este grupo transversal y multidisciplinar ha actuado como puente entre culturas y mercados, ofreciendo un servicio integral de máxima calidad a empresas, inversores y despachos de habla alemana.

Para conmemorar este aniversario, la Firma ha celebrado un especial evento en su oficina de Madrid al que han asistido cerca de 150 personas procedentes de España, Portugal, México, Alemania, Austria y Suiza, entre clientes, business partners y representantes de instituciones de la región DACH en España, como Ingo Stender, ministro de la Embajada de Alemania en el país. El encuentro ha permitido poner en valor la trayectoria del grupo y reforzar los vínculos con las empresas que han confiado en su servicio a lo largo de todos estos años.

Apuesta pionera del modelo de desks internacionales de Cuatrecasas, el German Desk ha sido referencia para la creación de otros equipos multidisciplinares dentro del Despacho. En la actualidad, está integrado por más de 35 abogados que dominan el idioma alemán y operan desde las oficinas de Cuatrecasas en España, Portugal y México. Un servicio multijurisdiccional que permite a la Firma ofrecer un asesoramiento cercano y altamente especializado, adaptado a las particularidades de cada mercado.

A lo largo de este cuarto de siglo, el German Desk ha asesorado a cientos de empresas de habla alemana en operaciones transfronterizas, disputas internacionales y en asuntos laborales y fiscales, acompañándolas en todas las fases de su actividad.

Sobre este relevante aniversario, Kai Christian Fischer, socio responsable del German Desk, ha destacado: «La apuesta por la creación del German Desk en 2001 refleja fielmente el espíritu emprendedor e innovador del Despacho. En estos 25 años, Cuatrecasas se ha consolidado como Firma de referencia para bufetes, empresas e inversores de la región DACH, y se ha convertido en la primera opción para el talento jurídico hispano-alemán».

El German Desk pone de manifiesto el éxito del modelo de los desks internacionales de Cuatrecasas, basado en la integración de equipos, prácticas y territorios, con un conocimiento profundo del idioma, del mercado y de la cultura de negocio de sus clientes.

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