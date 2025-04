Grant Thornton nombra a Greg Keith nuevo CEO Global de la Firma

Greg Keith sucederá a Peter Bodin como nuevo consejero delegado de Grant Thornton International Ltd (GTIL) a partir del 1 de enero de 2026. Peter Bodin finaliza así su mandato como CEO de GTIL en diciembre de 2025, tras dos mandatos seguidos.

Greg es el actual CEO de Grant Thornton Australia y esta será, además, la primera vez que GTIL esté dirigida por un CEO con sede en Asia-Pacífico (APAC).

Greg es miembro de la Junta de Gobierno, principal órgano de dirección internacional de la red, de la que también forma parte Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España. La decisión se tomó la semana pasada en París, de forma unánime. “Estamos convencidos de que el trabajo que Greg ha desarrollado en las estructuras de gobierno globales de nuestra Firma aporta continuidad y conocimiento amplio de la estrategia de la red”, explica Galcerán.

Por su parte, Martin Geh, presidente de la Junta de Gbierno de GTIL, valora también positivamente el nombramiento: “En nombre de la Junta y de toda la red, me gustaría felicitar a Greg por su nombramiento como CEO electo de GTIL. Su amplia experiencia y compromiso con el éxito de la red inspirarán confianza en los CEO de nuestras firmas miembro y en nuestra gente. La junta y yo estamos seguros de que Greg es la persona adecuada para liderar la red en el próximo capítulo de nuestra historia”.

“Peter ha sido un líder excepcional de la red durante los últimos ocho años, supervisando un aumento de los ingresos globales de 5.000 a 8.000 millones de dólares desde que asumió el cargo en 2018, incrementando la integración y la calidad a través de LEAP, nuestra metodología de auditoría global y plataforma tecnológica y ofreciendo la estrategia más colaborativa en la historia de Grant Thornton, centrada tanto en la protección como en el crecimiento de la red. Peter y yo trabajaremos en estrecha colaboración con Greg para garantizar una transición fluida del CEO durante la segunda mitad de este año”.

Tras el nombramiento de Peter en 2018 (antiguo CEO de Grant Thornton Suecia), Greg será el primer consejero delegado de Grant Thornton Internacional que proviene de la región APAC, reafirmando un enfoque verdaderamente global de la red y asegurando una posición de liderazgo potente en sus estructuras de gobierno corporativo. “También fuimos la primera gran red global en nombrar un presidente independiente del consejo en 2020 y estoy orgulloso de continuar esta tradición”, continúa explicando el actual presidente de la Junta de Gobierno internacional de la Firma.

Un perfil global de amplia trayectoria

El nombramiento de Greg recibió el apoyo unánime de este órgano de GTIL, que incluye a los CEOs de muchas de las firmas más grandes de la red, tras un proceso de selección llevado a cabo con el apoyo de expertos externos. Su mandato será de cinco años, a partir del 1 de enero de 2026.

Greg Keith comenta: «Es un honor para mí ser nombrado para este puesto y suceder a Peter, que ha tenido tanto éxito y ha liderado con tanta fuerza durante los últimos ocho años. Como consejero delegado de nuestra firma australiana, he desempeñado un papel activo en toda la región de Asia-Pacífico que ha sido beneficioso para el resto de la red. Asumir esta nueva responsabilidad es un reto apasionante. Siempre me he sentido orgulloso de formar parte de Grant Thornton, debido a la cultura corporativa que disfrutan nuestros profesionales y a la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes”.

Greg ha sido CEO de Grant Thornton Australia durante 10 años, tiempo durante el cual la Firma obtuvo unos ingresos y crecimiento récord, junto con un enfoque estratégico claro centrado en los profesionales y la experiencia del cliente. El nuevo CEO global de Gran Thornton International, trabajará con la Junta de Gobierno para proporcionar visión y dirección a la red multidisciplinar global, con el apoyo de un equipo internacional integrado por 150 profesionales. El nuevo líder global de Grant Thornton asume la responsabilidad de integrar los valores, las normas éticas y profesionales, la calidad y los comportamientos de liderazgo inclusivo de Grant Thornton Internacional en toda la red.

