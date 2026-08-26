El CGAE seguirá trasladando las incidencias detectadas por los Colegios y los profesionales de la abogacía para que la implantación de estos tribunales se traduzca en mejoras reales para el ejercicio profesional

La nueva Guía de Buenas Prácticas del CGPJ recoge medidas concretas para mejorar esta atención, con canales específicos para profesionales y respuestas en menos de 24 horas

Mejorar la atención a los profesionales se ha convertido en uno de los objetivos de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Organización de los Tribunales de Instancia elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. El documento propone canales específicos de comunicación y fija objetivos concretos de respuesta ante dificultades que abogadas y abogados vienen encontrando en su día a día y que Abogacía Española ha reclamado solucionar de forma reiterada durante los últimos meses.

La guía reconoce problemas de falta de información, dificultades para localizar los procedimientos y obstáculos crecientes para contactar con funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. Para afrontarlos, plantea correos electrónicos específicos, ventanillas especializadas, atención telefónica diferenciada y canales digitales preferentes para los profesionales. Además, fija como objetivo que más del 90% de sus consultas se resuelvan en una primera respuesta y en menos de 24 horas.

Son problemas que Abogacía Española conoce de primera mano, ya que ha venido recabando las experiencias de los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía de todo el territorio y trasladándolas a las instituciones responsables de la reforma. El informe elaborado a partir de estas aportaciones constató, junto a algunas mejoras, graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales, además de otras incidencias en la implantación de los Tribunales de Instancia.

Esta falta de atención e interlocución fue precisamente una de las cuestiones que el presidente de Abogacía Española, Salvador González, puso sobre la mesa en su reciente reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, junto a los presidentes de Procuradores y Graduados Sociales. Los tres Consejos reclamaron una solución urgente a una situación que afecta diariamente el ejercicio profesional y pidieron también la constitución de la Comisión Mixta de Calidad prevista en la Ley Orgánica 1/2025 para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones.

Abogacía Española ha mantenido esta misma posición ante el Poder Judicial. Salvador González ha participado en el grupo de trabajo liderado por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, creado como espacio de interlocución con las instituciones que trabajan en la implantación de los Tribunales de Instancia.

La nueva guía supone ahora un avance en esa dirección. En La Rioja, uno de los territorios piloto, ya se han habilitado ventanillas diferenciadas para profesionales y ciudadanía para evitar esperas innecesarias y agilizar la atención. El documento establece además que la evaluación del nuevo modelo deberá incorporar la experiencia de quienes se relacionan con él diariamente.

Para Abogacía Española, convertir estos problemas cotidianos en medidas concretas es un paso necesario para que la reforma alcance los objetivos para los que fue concebida. Como resume la propia guía del CGPJ, “la calidad de la comunicación es tan importante como la calidad de la organización interna”.

El Consejo General de Abogacía Española continuará trasladando las incidencias detectadas por los Colegios y reclamando los recursos y ajustes necesarios para que el cambio organizativo se traduzca en una mejora real del servicio público de Justicia.

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