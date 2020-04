El Gobierno recomienda lavar la ropa de trabajo a 60-90 grados y evitar el uso compartido de equipos Hoy se reactiva la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar Noticia 13-04-2020 Europa Press

Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan hoy su actividad laboral en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.