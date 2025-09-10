Ilier Navarro, nueva directora de Comunicación del CGCAFE

La periodista cuenta con una amplia trayectoria en prensa y en consultoría de comunicación y coge el testigo de Dolores Lagar, que se jubila

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha anunciado el nombramiento de la periodista Ilier Navarro como nueva directora de Comunicación, una posición que hasta ahora ocupaba Dolores Lagar, profesional que ha liderado el área durante los últimos 40 años y que encara la jubilación.

La transición se ha venido fraguando desde el comienzo del verano y se concreta ahora.

Licenciada en Periodismo, Ilier Navarro cuenta con formación de postgrado en Comunicación y Gestión Política, Marketing Digital e Información Económica. En sus más de 20 años de carrera profesional ha sido redactora en diversos medios de comunicación y editoriales, una labor que ha compaginado con su trayectoria como consultora de comunicación corporativa y marketing digital.

Ha trabajado en diferentes medios de prensa y ha cubierto noticias de Política, Tribunales, Tecnología, Finanzas, entre otros sectores. En su rol de consultora, destaca su paso por EVO Banco, Bufete Mas y Calvet y Tinkle, entre otras, y se ha especializado marketing de contenidos y estrategia digital. Ahora, liderará la comunicación externa e interna del Consejo y dirigirá de la Revista Administradores de Fincas, las cuentas del CGCAFE en LinkedIn, Instagram, X, Facebook y YouTube, el blog Ruegos y Preguntas y las relaciones institucionales y con la prensa.

“Asumo este reto con ilusión y compromiso. La sociedad debe ser consciente del rol clave que desempeñan los administradores y administradoras de fincas y el valor que aporta la colegiación, garantía tanto para los profesionales como para las comunidades de propietarios. El CGCAFE tiene mucho que aportar como fuente de conocimiento en asuntos relacionados con la vivienda, la rehabilitación energética, la convivencia y los derechos de la ciudadanía”, ha explicado Ilier Navarro.

Agradecimiento a Dolores Lagar

Sobre este cambio, el presidente del CGCAFE, Pablo Abascal, ha tenido palabras de gratitud para Dolores Lagar. “Nos ha costado mucho aceptar que ha llegado el momento de que Dolores deje el Consejo. Sabemos que además de una gran profesional, es una bellísima persona y no podemos más que agradecer toda su dedicación a lo largo de estas cuatro décadas” y recordó que ella creó el gabinete de prensa e impulsó numerosos proyectos de comunicación e imagen.

“Abrimos una nueva etapa en la Dirección de Comunicación del CGCAFE y le damos la bienvenida a Ilier. Estamos orgullosos de contar con su experiencia y conocimientos para trasladar a la ciudadanía el trabajo diario de los administradores y administradoras de fincas colegiados. Su talento será un plus de cara al futuro, marcado por la digitalización y las nuevas tecnologías”, concluyó Pablo Abascal.

