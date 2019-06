Instituciones del Estado renuevan su compromiso contra la violencia machista y llaman a denunciar

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las CCAA han "renovado su compromiso" en la lucha contra la violencia de género en España, implementando las medidas del Pacto de Estado, han homenajeado a las 1.001 víctimas de esta lacra (desde que hay registros). Además, han hecho un llamamiento a denunciar los casos de violencia de género porque cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no lo hizo.

Así lo han expresado los responsables de las distintas instituciones que este martes han participado en la reunión del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en la sede del Consejo General del Poder Judicial.

Al encuentro, presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han asistido, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado; el ministerio del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska; y la fiscal general del Estado, María José Segarra.

"Todas las altas instancias del Estado están reunidas para no dar un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, para escenificar la unión y la coordinación y también para rendir homenaje a las 1.001 mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país", ha explicado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, en declaraciones a los medios, a mitad de la reunión.

En el encuentro, cada institución ha dado cuenta de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha implementado en este tiempo, como: el presupuesto de 80 millones adicionales, más 100 millones para CCAA y 20 millones para ayuntamientos; las pruebas de especialización para acceder a órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer; o la prestación de orfandad para los hijos de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia machista.

2.000 Policías protegerán a las víctimas

En concreto, sobre las medidas de las que ha dado cuenta el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, destaca el aumento de efectivos policiales especializados en la protección de las víctimas de violencia de género que se han incrementado hasta los 2.000.

"El ministro ha concluido que la cifra supera los 2.000 agentes especializados. Esto no quiere decir que no haya otros muchísimos cuerpos no especializados que están en los territorios atendiendo a las víctimas. Los 2.000 son los que ya están implementados y van a intentar conseguir una cifra superior", ha puntualizado Ángeles Carmona.

En lo que también se han mostrado todos de acuerdo es en la necesidad de "seguir dando mensajes de unidad y sobre todo de necesidad de denuncia", en especial a aquellas mujeres más vulnerables, como las que son madres o las que viven en el ámbito rural, hasta en el lugar "más recóndito".

Así, en una declaración aprobada por el Observatorio, realizan un llamamiento a toda la sociedad para denunciar los casos de violencia de género pues, según apuntan, en base a los estudios realizados durante años, "cerca del 80% de las mujeres asesinadas no había presentado denuncia contra su agresor".

"El pánico atenaza a las mujeres maltratadas"

"El pánico atenaza a las mujeres maltratadas; temen posibles represalias y no denuncian. Sin embargo, la denuncia es el paso previo necesario para que las distintas administraciones puedan poner en marcha su maquinaria, especialmente en el ámbito de la protección, la investigación de los hechos y la eventual condena al responsable del maltrato", apuntan.

El porcentaje de denuncias presentadas por familiares de la víctima o terceros se sitúa en cifras "muy bajas", entre el 5% y el 7%. Además, el Observatorio advierte de que en torno al 75% de las mujeres asesinadas eran madres, un dato que relacionan con el elevado porcentaje de casos sin denuncia. "La víctima tiene miedo y no denuncia ante el temor añadido de represalias del maltratador contra sus hijos", señalan.

Uno de cada cinco jueces formados en perspectiva de género

Entre los asuntos que han debatido también destaca el 'Curso de formación continua con perspectiva de género', que ha sido diseñado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, necesario para acceder a las pruebas de especialización, en el cual han solicitado plaza un total de 1.134 jueces (uno de cada cinco, pues la carrera judicial la integran 5.419, según datos de 1 de enero de 2019) y 28 fiscales.

"Implica una especial sensibilidad y concienciación por parte de los jueces. Uno de cada cinco quiere incluir esa perspectiva de género en sus resoluciones. Para nosotros es una noticia muy buena, y está teniendo muy buena aceptación", ha precisado Carmona.

Sobre la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, Carmona ha recordado que en el Pacto de Estado se incluye la necesidad de reformar estos tipos penales y, en este sentido, ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los cinco miembros de La Manada "ya incluye la perspectiva de género".

Durante la reunión también ha intervenido la consejera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, en representación de todas las comunidades autónomas, que ha presentado un proyecto piloto que pusieron en marcha hace un mes en la comunidad que consiste en una oficina de denuncias especializada en materia de violencia de género integrada por policías especializados y equipos psicosociales.

"Cualquier mujer que entra a denunciar en esta oficina es asistida desde el primer momento por un letrado especializado, por psicólogos, trabajadores sociales, a esas mujeres no las dejamos solas", ha subrayado Bravo. En este primer mes, ya han pasado por esta oficina 95 mujeres, de las cuales, 67 han presentado denuncia y ninguna ha desistido con posterioridad.

