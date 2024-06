Irene Villa y Del Bosque apadrinan el Camino de los Valores

La presidenta de Up2u Project, la magistrada Reyes Martel, agradeció "de todo corazón" el apoyo mostrado por Irene Villa y Vicente del Bosque al Camino de los Valores, en un acto en el que los nombró madrina y padrino de honor de la ONG.

En un evento celebrado en Madrid, también se produjo la firma de un convenio de colaboración entre la asociación y la compañía Binter Canarias, que estuvo representada por su director comercial y de marketing, Miguel Ángel Suárez.

El Camino de los Valores cumple este año su octava edición y lo hace caminando por la discapacidad. Es un proyecto que persigue nuevamente la realización del Camino de Santiago, tanto en su etapa canaria como en la gallega, dirigido a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de padecerla, y a otros que están bajo medidas judiciales. El objetivo principal, según Martel, "es que los participantes descubran mediante la actividad física, la cultura y la naturaleza sus potencialidades a través de un proceso vivencial y espiritual, donde paso a paso vayan construyendo nuevas experiencias, relaciones, aprendizajes y valores que les ayudarán a ser más felices".

Irene Villa, periodista, escritora, víctima de un atentado terrorista y símbolo de superación y resiliencia, se mostró muy "orgullosa" de haber sido reconocida como madrina de honor de Up2u Project: "Todo empezó el año pasado cuando me encontraba en Galicia en el Santo Milagro y vi llegar a un grupo enorme de jóvenes que estaban haciendo el camino. Fue en ese momento cuando Reyes me comentó quiénes eran y el proyecto que estaban llevando a cabo y me pareció maravilloso. Pude compartir un rato con los jóvenes, les conté mi historia de forma resumida y ahí surgió el compromiso con Up2u de cara al futuro que ahora se concreta concediéndome el honor de ser la madrina de honor", manifestó Villa.

Vicente del Bosque, por su parte, también otorgó una "importancia especial" a la labor desarrollada por la asociación Up2u y lo dijo "desde mi experiencia ya que tenemos un hijo con síndrome de Down y lo más importante para ellos es la integración, esa palabra que suena muy bien, pero que en nuestro caso hemos intentado llevar a la práctica desde el primer día, casi desde el primer minuto", contó.

"Creo muchísimo en buscar la igualdad de estos chavales, porque son capaces de hacer muchas cosas más de las que creemos y hay que apostar por la integración deportiva, laboral, familiar y la social, que creo que es la mejor de todas", dijo el que fuera entrenador del Real Madrid y de la selección española, entre otros clubes.

Del Bosque valoró que el Camino de los Valores "es un acierto y apoyamos, sin ninguna duda, a Reyes Martel en este proyecto, que seguro que es un éxito total".

El Camino de los Valores, caminando por la discapacidad, tendrá lugar del 20 al 23 de junio en Gran Canaria. Los dos primeros días se desarrollarán las jornadas en el centro cultural Pancho Guerra de Tunte, donde entre otros invitados estará presente Irene Villa. Mientras, el 22 y 23 serán las jornadas de pateo uniendo las localidades de Tunte y Gáldar.

El camino gallego tendrá lugar del 9 al 13 de octubre en una iniciativa que no solo contará con participantes de las Islas Canarias, sino con decenas de jóvenes llegados desde todo el país.

Convenio con Binter

"Fue en 2017 cuando hablamos y empezamos con un proyecto muy modesto, moviendo algunos chicos por las islas para hacer el camino, y me pareció algo muy loable. Había un trabajo y unos valores detrás que me encantaron, con esa forma de querer reconducir la vida", recordó Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de Binter, tras firmar el convenio con la Asociación Up2U.

La firma del convenio actual, que Suárez describe como "mucho más potente", representa la consolidación de una apuesta que ha demostrado ser acertada. "Nos gratifica enormemente ver cómo ha crecido este proyecto", agregó, destacando el compromiso de Binter con el desarrollo social y económico de la región.

Binter, conocida como "la guagua de Canarias entre las islas", realiza 220 vuelos diarios, siempre con el objetivo de facilitar la cohesión e integración social. "Nuestro objetivo siempre ha sido facilitar el desarrollo económico, la cohesión e integración social", señaló Suárez. La aerolínea, que comenzó su trayectoria enfocada en el mercado regional, ha expandido sus horizontes y hoy en día conecta con 15 destinos nacionales y 17 internacionales.

"Es un orgullo para todos nosotros", afirmó Suárez, refiriéndose a la expansión de Binter más allá de Canarias. "Estar hoy en Madrid, con el último destino que hemos abierto, es una alegría doble", añadió, subrayando el éxito y la satisfacción que representa para la compañía.

Bajo la filosofía de Binter de ofrecer un servicio diferenciado, Suárez resaltó el compromiso de la aerolínea de proporcionar vuelos cómodos y únicos. "Bajo nuestra filosofía de diferenciarnos, hacemos un vuelo diferente y cómodo", afirmó.

El convenio firmado con Up2U no solo refuerza el compromiso social de Binter, sino que también consolida una alianza que busca generar un impacto positivo en la vida de muchos jóvenes. "Estamos encantados de firmar este convenio", concluyó Suárez, reafirmando la dedicación de Binter a iniciativas que promuevan el bienestar y el desarrollo de la comunidad.

En este acto estuvieron presentes personalidades como el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, la directora general de Protección a la Infancia, Juana de la Rosa González, la viceconsejera de Justicia de Madrid, Carmen Martín García-Matos, José Manuel Durán Quintero, director territorial de la Fundación Diagrama en Madrid; y José Manuel Alfonso Ramos, de Mensajeros de la Paz. También estuvo presente Juan Carlos González Guerrero, secretario de la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en representación de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

No quiso perderse esta cita el boxeador olímpico, el grancanario Samuel Carmona.

En representación de la Diplomatic Coalition asistieron Juan Ignacio Lorente González y su vicepresidenta, Rokia Lazergui. Además, María Candelaria Márquez Navarro, gerente de la Fundación IDEO, María José Acuña Gómez, técnica de apoyo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; la psicóloga Nieves Pérez; y Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, también participaron en este evento.

