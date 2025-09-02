ISMS Forum refuerza en el Congreso de los Diputados su condición de socio estratégico en ciberseguridad

A lo largo de este comienzo de año, ISMS Forum ha mantenido distintas reuniones para explicar la necesidad de impulsar políticas estables en materia de ciberseguridad

La aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA), junto con la próxima transposición de la Directiva NIS2 en nuestro país, han propiciado que ISMS Forum, como asociación referente en seguridad de la información, haya intensificado sus encuentros con diferentes grupos parlamentarios para trasladar la importancia de contar con estrategias sólidas y estables en las organizaciones para mitigar los ciberincidentes.

En estas reuniones, como la mantenida con Francina Armengol, presidenta del Congreso, y su director de gabinete, Joaquim Torres, acudió la cúpula directiva de la entidad, encabezada por Roberto Baratta, nuevo presidente, Carlos Saiz, vicepresidente, Daniel García, director general, y María Luisa Ribalta, directora de Asuntos Públicos y Comunicación, con el fin de explorar vías de colaboración.

Durante estos encuentros, ISMS Forum ha expuesto la trayectoria de la asociación, uno de los referentes en seguridad de la información en los últimos dieciocho años, que agrupa ya a más de 400 empresas asociadas, más de 2.000 profesionales y cuenta con más de 30 entidades colaboradoras, conformando la mayor red activa de expertos y organizaciones comprometidas con la ciberseguridad en España.

A lo largo de su trayectoria, ISMS Forum ha demostrado su experiencia en el desarrollo de políticas de colaboración con el sector público, tanto con organismos como INCIBE como con administraciones autonómicas, como la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, con quien ha establecido recientemente una alianza estratégica para impulsar el ecosistema de ciberseguridad en la región.

En estas sesiones de trabajo, los parlamentarios han podido conocer en detalle las iniciativas de ISMS Forum en ciberseguridad, en especial su trabajo específico en torno a la Directiva NIS2. En este sentido, la asociación ha desarrollado un completo Kit NIS2 sobre la directiva y su futura transposición a la normativa nacional, que incluye un Handbook con el borrador del texto normativo europeo.

Junto a este informe, ISMS Forum presentó datos sobre las iniciativas impulsadas en el marco del Roadshow NIS2, en colaboración con agencias autonómicas de ciberseguridad, así como herramientas como el formulario de identificación NIS2 o el cuestionario unificado para la cadena de suministro. Todo ello con el objetivo de ayudar a las empresas a prepararse para la nueva regulación.

En estos meses, los directivos de ISMS Forum han mantenido encuentros de trabajo con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, Mario Cortés; con David Serrada, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Interior, y con Pedro Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario VOX en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Además, han participado como ponentes en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

Durante estas reuniones se abordaron cuestiones como el compromiso de ISMS Forum para apoyar a los grupos parlamentarios en la comprensión de aspectos técnicos de la nueva normativa, la importancia de establecer medidas de acompañamiento para empresas y profesionales en su adaptación al nuevo marco normativo, así como la formación para la atracción de talento y la creación de marcos de certificación profesional.

Estas reuniones, junto a las que se celebrarán próximamente, ratifican la vocación de ISMS Forum de ser un actor activo en la construcción de un entorno digital más seguro, resiliente e innovador, donde un marco normativo adecuado permita impulsar políticas eficaces de ciberseguridad tanto en el sector público como en el privado. En este escenario, la colaboración público-privada, representada por ISMS Forum, es clave para garantizar negocios más seguros.

