El reto no es elegir entre tecnología y conocimiento, sino combinarlos para que los abogados sigan siendo el centro del criterio, la responsabilidad y la confianza

La Sección de Innovación y Abogacía del ICAM estuvo presente y participó en representación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en la que ha sido la primera edición de la Legal Tech Expo que ha coincidido con las ediciones de Accountex y de Expo RH de este año con una mesa redonda que suscitó el interés entre los asistentes y planteó interrogantes que el impacto de la implantación de la IA genera y afecta en el ejercicio de la profesión y la propia gestión de los despachos

La Sección de Innovación y Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) participó el pasado 18 de noviembre en la primera edición de la Legal Tech Expo, celebrada los pasados días 18 y 19 en la Sala 7 del Pabellón 4 de IFEMA Madrid, con la mesa redonda "Retos LegalTech, innovación y abogacía".

Correspondió a José Ramón Moratalla Escudero, copresidente de la Sección, abrir el acto agradeciendo a la organización haber contado en esta primera edición de la Legal Tech Expo con el ICAM. Moratalla presentó la Sección, así como el resto de las 54 secciones operativas a fecha de hoy en el Colegio, e invitó a los colegiados a adscribirse a ellas por su valor como recurso de conocimiento en constante actualización, de información de valor y de networking con utilidad profesional.

La mesa fue moderada por Rosario Baquero Alonso, directora de los Servicios Jurídicos de Corporación e IA de Iberdrola, e intervinieron María Cermeño Rodríguez, directora de los Servicios Jurídicos de Telefónica España; María Pardo de Vera, socia de Ceca Magán Abogados; y Juan Manuel Quintana Zuazúa, director de Risk & Insurance Advisory en Howden Broking Group y asesor jurídico del área técnica de la firma en España. Todos ellos, junto con Rosario, integrantes del Consejo Asesor de la Sección.

Los ponentes coincidieron en que la cuestión ya no es si la inteligencia artificial transformará la abogacía, sino cómo y qué papel desempeñarán los abogados. La IA ofrece grandes oportunidades en eficiencia, acceso al conocimiento y calidad del asesoramiento, pero exige abordar la fiabilidad, la confidencialidad y la responsabilidad profesional. Cuanto más potente sea la tecnología, más valor tendrán las capacidades que no pueden delegarse en ella: la experiencia jurídica previa, el criterio, la comprensión amplia del contexto y la anticipación de consecuencias, es decir, la necesidad de un uso -personal y corporativo- responsable.

El debate se centró también en la formación de los abogados junior. Pardo de Vera recordó que la empatía y la conexión con el cliente son insustituibles; Quintana advirtió de que un junior sin aprendizaje puede llevar a no tener nunca un sénior por lo que ahora más que nunca hay que poner el foco en no perder el talento; y Cermeño insistió en que el gran reto es formar abogados con criterio, capaces de cuestionar, interpretar y enriquecer las respuestas que produce la herramienta, porque es ahí donde reside su verdadero valor y se juega su continuidad como profesional.

Sara Molina Pérez-Tomé, copresidenta de la Sección, cerró de forma magistral -como viene siendo habitual en ella- el acto subrayando que el reto no es elegir entre tecnología y conocimiento, sino combinarlos: la IA no debe sustituir el saber del abogado, sino amplificarlo para avanzar hacia una abogacía más eficiente, estratégica y de mayor calidad, en la que los abogados sigan siendo el centro del criterio, la responsabilidad y la confianza.

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