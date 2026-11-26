El texto apuesta por una comunidad científica que reúna a distintas disciplinas y pase del conocimiento mutuo a los proyectos compartidos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su Laboratorio de Privacidad, y la Red pública de grupos y proyectos de investigación sobre privacidad y tecnologías emergentes han suscrito la Declaración por una investigación en privacidad y nuevas tecnologías abierta, interdisciplinar y en red.

El texto recoge las principales prioridades de la investigación en este campo y la voluntad de colaborar para profundizar en la investigación compartida.

La privacidad y la protección de datos son un campo en plena expansión, muy ligado a la inteligencia artificial y las neurotecnologías. En él trabajan numerosos grupos desde el derecho, la tecnología, las ciencias sociales, la ética o la salud, y la Declaración expresa la voluntad de conectar ese conocimiento.

La protección de datos ya se aplica a la inteligencia artificial

Una de las ideas clave del texto es que la normativa de protección de datos ya es de obligado cumplimiento para los sistemas de IA que usan datos personales, desde los datos con los que se entrenan hasta las aplicaciones que afectan a las personas. Las normas específicas sobre IA complementan este marco.

La Declaración propone investigar cuestiones muy concretas, como cuándo un modelo de IA conserva información que permite identificar a alguien, cómo ejercer los derechos de protección de datos, cómo responder a contenidos inexactos sobre personas reales o qué garantías requieren los datos sensibles que un sistema puede deducir. También señala retos como la transparencia de los modelos más complejos. Y recuerda que la protección de datos ofrece ya garantías concretas en el ámbito de las neurotecnologías.

Además, la inteligencia artificial es una herramienta útil para la propia investigación, por ejemplo, para analizar grandes volúmenes de documentos o de datos. El texto pide utilizarla con rigor, verificando sus resultados y controlando errores y sesgos, y compartir experiencias y buenas prácticas entre los equipos.

Investigar con datos personales, con garantías

La investigación científica necesita a menudo acceder a datos personales y reutilizarlos. La normativa ya prevé instrumentos y garantías específicos para ello, y la Declaración pide aprovecharlos plenamente, con interpretaciones bien justificadas y prácticas que respeten los derechos de las personas.

Para lograrlo, propone criterios comunes entre instituciones, una mejor coordinación entre investigadores, comités de ética y personas delegadas de protección de datos, orientación especializada e infraestructuras seguras. El objetivo es facilitar la reutilización legítima y ética de datos y la ciencia abierta, con acceso en condiciones adecuadas. Para los datos que permiten deducir mucha información sobre una persona, como algunos neurodatos, plantea estudiar una protección reforzada.

Una comunidad investigadora más conectada

El texto apuesta por que los especialistas en privacidad participen desde el diseño de los proyectos, junto con investigadores de otras disciplinas. Destaca como áreas de especial interés la sanidad, la salud pública y la investigación biomédica, el uso de datos en las administraciones públicas, el empleo, la educación y las tecnologías emergentes, y anima a incorporar a jóvenes investigadores.

La Declaración propone también que leyes y políticas públicas cuenten desde su inicio con el conocimiento de los investigadores. En este sentido, ve en las propuestas de reforma del Reglamento General de Protección de Datos incluidas en el Ómnibus digital de la Comisión Europea una oportunidad para analizar sus efectos, distinguiendo siempre entre propuestas legislativas y Derecho vigente.

Asimismo, quiere acercar la investigación a los profesionales de la privacidad, como las personas delegadas de protección de datos, y reforzar la presencia internacional. Para difundir los trabajos, destaca el papel de la Revista de Privacidad, Innovación y Tecnología, impulsada por la AEPD, y del Blog del Laboratorio.

De la Red a los proyectos

Por último, el texto propone que la Red se convierta en una agenda compartida de proyectos, conectando equipos, ayudando a encontrar socios para convocatorias nacionales y europeas y promoviendo grupos de trabajo y publicaciones conjuntas a través de los cauces del Laboratorio.

La Red, puesta en marcha por la AEPD en abril de 2026 como parte del Laboratorio de Privacidad, integra más de 100 grupos y proyectos de universidades, centros de investigación, fundaciones y otras entidades de toda España.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos