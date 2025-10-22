La Abogacía comparte con ATA la satisfacción por la paralización de la subida de las cuotas de los autónomos

Así se lo ha trasladado el presidente de la Abogacía Salvador González a Lorenzo Amor, presidente de ATA

El Consejo General de la Abogacía ha compartido hoy con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) la satisfacción porque se haya frenado el aumento en las cuotas de los autónomos que había propuesto el Gobierno.

La semana pasada González expresó su contrariedad “por el proyecto del Gobierno de aumentar los costes de seguridad social para nuestros compañeros”. El presidente de la Abogacía señaló la preocupación del Consejo por la propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos: «Aquí no hay una mayor cotización por mayores bases, sino que lo que hay es un mayor esfuerzo que se va a pedir a los autónomos del país y, por tanto, a esos abogados que están en despachos de pocos integrantes».

La Abogacía y ATA seguirán trabajando conjuntamente, como han hecho hasta ahora, sobre esta cuestión y también sobre la situación de las pensiones para todos los trabajadores autónomos, incluidos los mutualistas y su demanda de una pasarela al RETA.

En su última reunión González y Amor analizaron a fondo la situación de los trabajadores por cuenta propia y denunciaron las enormes dificultades a las que se enfrentan en relación con la carga burocrática y la carga impositiva. Ambos coincidieron también en el reto que supone actualmente la previsión social de los autónomos ante la próxima jubilación de cientos de miles de trabajadores.

