La Abogacía conmemorará los 30 años de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Además, este aniversario viene a producirse cuando ya se está elaborando una nueva ley que regirá el funcionamiento de la Justicia Gratuita en nuestro país en las próximas décadas, lo que hace todavía más necesario fomentar el debate social al respecto.
El ciclo comenzará el próximo 22 de enero con la celebración de un debate, que tendrá lugar a las 18 horas la víspera del Pleno de la Abogacía, sobre las virtudes y defectos de la ley que lleva ya 30 años en vigor. El coloquio se celebrará en Cuenca y será conducido por el director de Confilegal, Carlos Berbell.
A este le seguirán encuentros en los que participarán profesionales del Turno de oficio, asociaciones y representantes de los partidos políticos llamados a formar parte de la comisión que elaborará la próxima ley de Asistencia Jurídica Gratuita, así como figuras destacadas del Derecho que participaron en su gestación.
Todos los actos estarán orientados a poner en valor la importancia del derecho a la tutela judicial efectiva y a fomentar la participación en la gestación de la nueva ley, llamada a consolidar el sistema y garantizar su sostenibilidad como pilar esencial del Estado de derecho.