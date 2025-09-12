La Abogacía crea un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital

Será presentado oficialmente el próximo jueves 18 de septiembre, está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en esta materia

El Consejo General de la Abogacía ha creado un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital con el objetivo de liderar la digitalización de la Justicia y analizar los cambios tecnológicos que se están produciendo.

Este Consejo Asesor, que será presentado oficialmente el próximo jueves 18 de septiembre, está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en esta materia como el presidente de la subcomisión de Justicia Digital del Consejo, Miguel Hermosa, los abogados especializados en tecnología y derecho digital Borja Adsuara, Moisés Barrio y Ofelia Tejerina, el magistrado Joaquín Delgado, el letrado de la administración de Justicia Francisco Cabo, Eugenia Navarro, ingeniera especializada en transformación digital y Concha Campos, doctora en Derecho y también especialista en esta materia.

Entre sus objetivos, además de analizar la transformación digital y su impacto en el ejercicio de la abogacía, está el identificar nuevas amenazas digitales, proponer marcos regulatorios adecuados y desarrollar estrategias de defensa eficaces ante vulneraciones de derechos en el entorno digital.

Eugenia Navarro y Moisés Barrio son autores regulares del blog de innovación de Innovación y Nuevas Tecnologías que puso en marcha la Abogacía en 2012 para fomentar el debate sobre la innovación tecnológica en la profesión.

La creación de este Consejo Asesor refuerza ese compromiso de la Abogacía con la digitalización de la Justicia, como se ha puesto de manifiesto recientemente, entre otras cosas, con la exitosa versión a la nueva versión de la firma digital ACA Plus.

Además la Abogacía está a punto de lanzar, en el marco de Unión Profesional, el ambicioso Programa Formativo en Competencias Digitales, financiado con fondos europeos. Ya está abierto el plazo para preinscribirse en este programa gratuito de 150 horas, al final del cual se obtendrá el Certificado de Competencias Digitales Profesionales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos