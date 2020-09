Avisa de que la negativa de los padres a que sus hijos acudan al centro escolar podría constituir un delito de abandono familiar tipificado en el artículo 226 del Código Penal La Abogacía del Estado afirma que la pandemia no exime a los padres de llevar a sus hijos a clase pero pide analizar "caso a caso" Noticia 28-09-2020 Europa Press

La Abogacía del Estado ha concluido que la pandemia del Covid-19 no ampara 'per se' la conducta de los padres que decidan no llevar a sus hijos al colegio por temor al contagio, pero recomienda analizar "caso por caso" por si existiera una justificación del absentismo, ya sea por la evolución de la pandemia o por razones de salud del menor o de familiares convivientes "mayores" o "con patologías previas".