La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita para que los abogados de oficio reciban un trato digno

Abogacía Española considera fundamental que los profesionales de la abogacía participen en esa nueva norma, desde el principio

Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha señalado que la Ley de Justicia Gratuita actual está agotada y ha insistido en que “urge una nueva ley para que nuestros compañeros y compañeras reciban el trato justo que merecen y que, ahora mismo, no tienen”.

El presidente del Consejo ha pedido que la nueva regulación garantice una consideración justa de los profesionales de la abogacía del turno de oficio que, en la actualidad, es insuficiente.

Este es el segundo debate de este ciclo Foro 30 años. Ley de Justicia Gratuita. En el primer encuentro, que se celebró en enero en Cuenca, participaron decanos de los Colegios de la Abogacía. El tercer debate será con representantes de los partidos políticos.

Durante su intervención, González ha recordado la importancia de escuchar a los profesionales que trabajan directamente en este ámbito, citando a representantes de asociaciones y colectivos como el sindicato VENIA, las asociaciones CEAT, ALTODO, ALA, DEFENDA, Marea Negra, la Plataforma Nacional del Turno de Oficio y la Plataforma 101+ TÚ, quienes han aportado propuestas constructivas basadas en su conocimiento directo de los problemas del sistema.

Los asistentes han debatido distintas propuestas, como la necesidad de la reforma de la ley, que exista un Estatuto claro, con derechos y obligaciones para los abogados de oficio, y especialmente, que se paguen todas las actuaciones que realizan los profesionales de la abogacía, que se mejoren sus condiciones y, en general, que se aumente el presupuesto destinado a estas actuaciones.

González ha destacado que, junto al problema de los mutualistas, esta es otra de las cuestiones que llama al diálogo y al consenso político. “Es un problema estructural y una cuestión de Estado. El modelo está agotado, no llega a lo que debería y genera desigualdades territoriales en su prestación, que es lo peor que puede ocurrir cuando hablamos de justicia”, ha recalcado.

Durante el debate se ha puesto de manifiesto la importancia de fortalecer el sistema de justicia accesible para todos. Y se ha apelado al compromiso del legislador y de los poderes públicos para lograr una nueva ley que se adapte a la realidad de 2026, ya que la ley actual data de 1996.

Finalmente, el presidente ha destacado que el éxito de la futura ley dependerá de la participación de toda la abogacía: debatir abiertamente, compartir ideas, y construir consensos.

En el inicio del acto, previo al debate, ha participado además del propio González, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social, Ángel Méndez, quien ha destacado el espíritu de unidad que guía esta nueva etapa: “La abogacía es una. Y juntos haremos que los avances sean posibles. Es momento de construir”.

Asimismo, ha subrayado el compromiso institucional con la mejora de la profesión: “Desde nuestra Comisión os transmito la máxima voluntad y compromiso de trabajar con ese objetivo: aunar esfuerzos para mejorar la situación de miles de compañeros y compañeras”. Por último, ha puesto en valor la relevancia del contexto actual: “Es un momento histórico; debemos ser conscientes de la trascendencia de la futura ley”.

