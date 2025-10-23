La Abogacía reclama una justicia cercana para las víctimas de violencia de género

En las XII Jornadas de Abogados y Abogadas contra la violencia de Género, “una justicia cercana para las víctimas”

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado en Lugo, en las XII Jornadas de Abogados y Abogadas contra la violencia de Género, “una justicia cercana para las víctimas” y ha advertido de que la concentración de juzgados de violencia de género podría producir “un distanciamiento de la justicia respecto de las propias víctimas”.

“El nuevo modelo de planta no puede castigar a los partidos judiciales pequeños o despoblados, porque con ello se está castigando también a las víctimas, lo cual es inaceptable”, afirmó el presidente de la Abogacía, en referencia a los cambios introducidos por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

González también se refirió a los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores y pidió que se corrija “toda deficiencia que pueda poner en riesgo la vida de las mujeres”. “Estos dispositivos son vitales para su protección, no cabe el más mínimo fallo, la confianza en la red ha de ser absoluta”, aseguró.

Además reiteró otra de las principales reivindicaciones de la Abogacía: la preceptividad de la asistencia letrada a las víctimas antes y en la formulación de la denuncia. “Una medida avalada incluso por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, pero que inexplicablemente sigue sin estar en nuestras leyes”, lamentó.

Y se refirió a la necesidad de abordar desde las leyes la violencia vicaria y la violencia económica.

En la inauguración intervino también José Félix Mondelo, decano del Colegio Provincial de la Abogacía de Lugo; Marga Cerro, vicesecretaria General del de la Abogacía y presidenta de su Comisión de Igualdad; Roberto Barba Alvedro, director General de Lucha contra la Violencia de Género, Xunta de Galicia; Olga López, teniente de Alcalde y concejal de Cohesión Social del Concello de Lugo y Fernando Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía.

José Félix Mondelo insistió en la necesidad de sensibilizar a toda la sociedad y ofrecer esperanza para erradicar una “lacra lamentable” como el maltrato. Fernando Rodríguez reclamó una sensibilidad real para garantizar una defensa de calidad en toda España y la obligatoriedad del asesoramiento previo a la denuncia. Y Marga Cerro resaltó la empatía con las víctimas: “que sepan que siempre van a tener un abogado o abogada a su lado”.

Por otra parte, Roberto Barba alertó de que el “94 % de la IA representa pornografía no consentida”. Recalcó que es un problema colectivo y que toda ayuda a las víctimas debe basarse en “sensibilización, prevención y detección”.

Olga López advirtió de que las consecuencias de la violencia pueden ser irreversibles y defendió la educación en valores y la sensibilización no sexista.

Durante dos días más de 150 abogados y abogadas especializados analizarán la Ley Orgánica 1/2025. También se tratará la comarcalización de los juzgados y sus efectos en la asistencia letrada, la asistencia a las víctimas de violencia económica, vicaria, sexual y la realidad de los menores víctimas de violencia.

Para ello participarán María Elena Steinger, fiscal delegada de Violencia de Género de la Fiscalía Superior de Galicia; Isabel Durán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Isabel María Moreno, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén o María Iglesias, jueza del Tribunal de Instancia nº 1 de Verín, junto a representantes de los Colegios y miembros de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía. Durante dos días, en las estas jornadas, bajo el lema “Compromiso, formación y cercanía en la defensa de las víctimas” más de 150 abogados y abogadas especializados debatirán cómo mejorar la protección de las mujeres

