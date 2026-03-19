La AEPD participa en una acción europea para analizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información en organizaciones

Esta iniciativa se pone en marcha en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos

El informe final permitirá tener una visión amplia en el marco europeo

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participa en una acción europea coordinada para conocer cómo cumplen las organizaciones con sus obligaciones de transparencia e información. Esta iniciativa forma parte del marco de actuaciones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de 2026. El Reglamento General de Protección de Datos garantiza que las personas estén informadas del tratamiento de sus datos (arts. 12, 13 y 14), siendo un elemento fundamental de la transparencia y del control de la propia información personal.

Acción conjunta

Durante este año, 25 Autoridades de Protección de Datos europeas participarán en esta acción. La Agencia, por su parte, analizará las prácticas de una muestra de responsables del tratamiento, tanto del sector público como privado, para conocer buenas prácticas e identificar oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones.

Los resultados de esta acción se analizarán de manera coordinada y las Autoridades podrán decidir sobre posibles acciones adicionales de supervisión y aplicación en sus respectivos países. Además, los resultados serán agregados, generando una visión amplia y permitiendo un seguimiento específico en el ámbito del Espacio Económico Europeo. Finalmente, el Comité publicará un informe sobre el resultado de este análisis una vez concluidas las acciones.

Esta acción es la quinta iniciativa del Marco de Aplicación Coordinada, entre cuyos objetivos se encuentra la cooperación entre las autoridades de protección de datos. Las acciones coordinadas anteriores analizaron la aplicación del derecho de supresión por parte de las organizaciones, el cumplimiento del derecho de acceso, el uso de servicios en la nube por parte del sector público y la designación y situación de los delegados de protección de datos.

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