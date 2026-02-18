UP2U Project – Depende de Ti celebra su cena solidaria el 19 de marzo en el ICAM bajo el lema “Caminando por nuestros mayores”

El 19 de marzo, Madrid será escenario de una cita que une justicia, educación y empresa en favor de quienes más lo necesitan

La asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la justicia restaurativa juvenil, la prevención y la reinserción social de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, reunirá el 19 de marzo en Madrid a destacadas personalidades del ámbito judicial, empresarial y social para apoyar la reinserción de menores y jóvenes vulnerables.

El próximo 19 de marzo de 2026, el Patio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) acogerá la Cena Solidaria UP2U Project – Depende de Ti, una cita que combinará compromiso social, justicia con mirada humana y responsabilidad intergeneracional. La velada tiene como objetivo recaudar fondos para sostener los programas de acompañamiento y reinserción de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fundada en 2016, UP2U Project – Depende de Ti es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la justicia restaurativa juvenil, la prevención y la reinserción social. El proyecto nace de una convicción firme: ningún menor es su error y toda persona merece una oportunidad real cuando cuenta con acompañamiento, responsabilidad y valores. Desde entonces, la entidad ha acompañado a numerosos jóvenes en procesos de cambio que han demostrado que el apoyo humano y educativo transforma vidas y fortalece la cohesión social.

La asociación está presidida por Reyes del Carmen Martel Rodríguez, magistrada-juez del Juzgado de Menores nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y referente nacional en justicia juvenil restaurativa. Bajo su liderazgo, UP2U impulsa un modelo centrado en la reeducación, la responsabilidad personal y la reparación del daño, situando a la persona en el centro del proceso judicial y educativo.

La Cena Solidaria UP2U 2026, que comenzará a las 20:00 horas (recepción a las 19:30 h), se celebrará en formato cóctel-cena y contará con una donación de 70 euros por asistente, destinándose íntegramente la recaudación a las acciones educativas, sociales y de acompañamiento de la entidad. También se habilitará la modalidad de “Mesa Cero” para quienes deseen colaborar sin asistir.

Bajo el lema de esta edición, «Caminando por nuestros mayores», el encuentro pondrá el foco en el compromiso intergeneracional, el cuidado y la responsabilidad compartida entre generaciones, reforzando la idea de que la construcción de segundas oportunidades es una tarea colectiva.

La velada contará con la presencia de embajadores de honor procedentes del ámbito judicial, empresarial, social y de la comunicación. Entre ellos, destacan Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado; Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada y referente nacional en justicia juvenil educativa; Patricia Rosety, periodista de la Cadena COPE; y Laura Rosillo Cascante, especialista en gestión del talento sénior y longevidad activa.

Asimismo, estarán presentes Juan Miguel Sanjuan Jover, fundador del Grupo Satocan; Rodolfo Núñez, presidente de Binter; Mamerto Cabrera, vinculado al ámbito institucional y social en Canarias; Montserrat Cortés, presidenta de AFA Ávila; y Claudio Garrido, alcalde de Sarria (Lugo), entre otros colaboradores y embajadores comprometidos con el proyecto.

La Cena Solidaria UP2U se consolida así como un espacio de encuentro entre instituciones, empresas, fundaciones, medios de comunicación y sociedad civil que creen en una justicia que no solo sanciona, sino que educa y construye futuro. Asistir supone apoyar de forma directa a menores y jóvenes en procesos de reinserción, visibilizar un modelo de justicia restaurativa y formar parte de una red de compromiso real con la segunda oportunidad.

Se ruega confirmación de asistencia: administracion@asociacionup2uproject.org

