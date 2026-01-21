La Asociación La Didáctica y Up2U Project colaborarán en el impulso de la Justicia Juvenil

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Asociación La Didáctica Manuel González Davila, y Reyes Martel, magistrada juez del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas y presidenta de la asociación Up2U Project.
El acto ha contado con la presencia de destacadas representantes de la justicia juvenil en la capital: Concepción Rodríguez, magistrada titular del Tribunal de Instancia Sección de Menores Plaza 1 de Madrid, y Eva Saavedra Montero, magistrada titular del Tribunal de Instancia Sección de Menores Plaza 2 de Madrid y en comisión de servicio en la Plaza 6 de Ejecución de Madrid, así como Carmen Díez Benítez-Donoso, directora del Programa de Seguimiento e Intervención en Medio Abierto en la Comunidad de Madrid de la Fundación Diagrama e Inmaculada Blanco Ballesteros, directora del Programa de Apoyo a la Inserción Sociolaboral de la mencionada fundación.
Este convenio establece un marco de actuación conjunta para desarrollar programas de formación, acompañamiento y reinserción social dirigidos a jóvenes. La alianza une la trayectoria de casi un siglo de historia de La Didáctica con el modelo de intervención de Up2U Project, centrado en ofrecer alternativas reales de futuro a menores en situación de vulnerabilidad bajo el prisma de una justicia juvenil restaurativa y educativa.
Durante la firma, se ha destacado la importancia de que el tejido asociativo histórico de Madrid y los operadores de la justicia juvenil colaboren estrechamente para fomentar valores de responsabilidad. Con este paso, la Asociación La Didáctica refuerza su vigencia y su compromiso social, adaptando su legado de 1927 a los retos actuales que afronta la juventud.