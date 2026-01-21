La Asociación La Didáctica y Up2U Project colaborarán en el impulso de la Justicia Juvenil

Este martes, la sede de la Asociación La Didáctica, una de las instituciones más antiguas y arraigadas de la capital, fundada en 1927, ha acogido la firma de un convenio de colaboración con la entidad Up2U Project - Depende de Ti.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Asociación La Didáctica Manuel González Davila, y Reyes Martel, magistrada juez del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas y presidenta de la asociación Up2U Project.

El acto ha contado con la presencia de destacadas representantes de la justicia juvenil en la capital: Concepción Rodríguez, magistrada titular del Tribunal de Instancia Sección de Menores Plaza 1 de Madrid, y Eva Saavedra Montero, magistrada titular del Tribunal de Instancia Sección de Menores Plaza 2 de Madrid y en comisión de servicio en la Plaza 6 de Ejecución de Madrid, así como Carmen Díez Benítez-Donoso, directora del Programa de Seguimiento e Intervención en Medio Abierto en la Comunidad de Madrid de la Fundación Diagrama e Inmaculada Blanco Ballesteros, directora del Programa de Apoyo a la Inserción Sociolaboral de la mencionada fundación.

Este convenio establece un marco de actuación conjunta para desarrollar programas de formación, acompañamiento y reinserción social dirigidos a jóvenes. La alianza une la trayectoria de casi un siglo de historia de La Didáctica con el modelo de intervención de Up2U Project, centrado en ofrecer alternativas reales de futuro a menores en situación de vulnerabilidad bajo el prisma de una justicia juvenil restaurativa y educativa.

Durante la firma, se ha destacado la importancia de que el tejido asociativo histórico de Madrid y los operadores de la justicia juvenil colaboren estrechamente para fomentar valores de responsabilidad. Con este paso, la Asociación La Didáctica refuerza su vigencia y su compromiso social, adaptando su legado de 1927 a los retos actuales que afronta la juventud.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos