La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense supera los 1.000 alumnos en un contexto de auge de la formación jurídica especializada

La Escuela se ha consolidado como centro de formación de referencia en el Derecho, realizando multitud de cursos con el máximo reconocimiento en el mercado y la comunidad educativa.

La Escuela de Práctica Jurídica es un centro de perfeccionamiento profesional, sin ánimo de lucro, con entidad propia y autonomía orgánica.

La Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) de la Universidad Complutense de Madrid ha superado los 1.000 alumnos durante el curso académico 2025-2026, un ejercicio marcado por el creciente interés por la formación jurídica especializada en ámbitos como la transformación digital, el cumplimiento normativo y el asesoramiento jurídico empresarial. Con más de 50 cursos especializados, cinco Másteres de Alta Especialización y un claustro integrado por más de 500 profesores, la EPJ responde a las nuevas necesidades de formación de estudiantes y profesionales del Derecho.

La oferta académica combina programas de alta especialización y formación continua. Entre los Másteres de Alta Especialización figuran Derecho de los Negocios Internacionales, Asesoría Fiscal, Asesoría Jurídica de Sociedades, Derecho de las Nuevas Tecnologías y Derecho de los Sectores Económicos Regulados, junto a cursos especializados en materias como Compliance, Blockchain, Inteligencia Artificial, ESG (Sostenibilidad), Comunicación y Márketing para abogados o Derecho Inmobiliario.

Los cinco programas con mayor demanda durante el curso 2025-2026 han sido Contratación Pública, Compliance, Subvenciones, Derecho Inmobiliario e Inteligencia Artificial, reflejo del creciente interés por aquellas áreas con mayor proyección profesional y adaptación a los cambios regulatorios y tecnológicos.

La formación se caracteriza por un enfoque eminentemente práctico y por la participación de despachos de abogados líderes, nacionales e internacionales, boutiques jurídicas especializadas, empresas e instituciones del sector jurídico, favoreciendo el contacto directo del alumnado con la realidad profesional. Este modelo se traduce en una tasa de inserción laboral superior al 90 %.

Oferta académica para 2026-2027

La EPJ ampliará el próximo curso su programación con nuevos programas especializados en Mediación Laboral, Neuroderechos, Garantías de los Contribuyentes en los Procedimientos Tributarios, Derechos Fundamentales Laborales, Seguros y Fondos de Pensiones, Compliance Laboral, Derecho de los Drones y Comercio Electrónico, reforzando así su respuesta a la evolución del marco jurídico y tecnológico.

La presentación de esta nueva oferta académica coincidió con el acto de graduación de los alumnos de los Másteres de Formación Permanente y Alta Especialización. Durante la ceremonia, el padrino de la promoción, Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Endesa, enfatizó el valor del aprendizaje permanente y de la especialización para afrontar los cambios de la profesión jurídica. Durante el acto también destacó la intervención del Catedrático de Derecho Administrativo y codirector del Máster en Derecho de los Sectores Económicos Regulados, Rafael Caballero Sánchez, quien exhortó a los recién egresados a ser los “guardianes del Estado de Derecho”.

Por su parte, la directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, Nuria García Piñeiro, destacó el papel de la formación jurídica especializada para responder a los desafíos actuales del ejercicio profesional. "La Escuela de Práctica Jurídica tiene la responsabilidad de formar juristas preparados para responder a los desafíos que plantea una sociedad en permanente evolución. Queremos que nuestros estudiantes salgan de nuestras aulas con una sólida base jurídica, pero también con las competencias y la capacidad de adaptación que demanda hoy el ejercicio profesional", concluyó.

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