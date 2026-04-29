La pasarela al RETA para mutualistas avanza en el Congreso

Se trata de una proposición de ley que tiene por principal objetivo que los mutualistas estén suscritos al RETA a partir de 2027. La ley se admitió a trámite en mayo de 2025, pero casi un año después todavía tenía pendiente la discusión de su articulado, primero en ponencia a puerta cerrada y después en comisión, ya en audiencia pública.
Aprobación
Para que el informe se apruebe en ponencia es necesaria una mayoría que lo habilite y, según fuentes parlamentarias, todos los grupos se han abstenido salvo el PSOE, que ha votado a favor, permitiendo así que la ley avance hacia la comisión. La idea de esta estrategia pasa por dejar pasar el texto pero seguir negociando en torno a él en fase de comisión o incluso en el Pleno.
Medidas que se exigen
Entre otras medidas, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama eliminar la referencia al IPC en el cálculo de bases y reconocer como tiempo cotizado en el RETA los periodos previos a 1995 en los que estos profesionales estuvieron obligatoriamente en mutualidades.