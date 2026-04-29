La pasarela al RETA para mutualistas avanza en el Congreso

La comisión encargada de examinar la propuesta se cita el próximo 20 de mayo con 'las espadas en alto' y las enmiendas aún vivas

La proposición de ley para que los profesionales colegiados tengan una pasarela con la que transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA) ha avanzado este martes en el Congreso con la aprobación del informe de la ponencia, un año después de su admisión a trámite en el Parlamento.

Se trata de una proposición de ley que tiene por principal objetivo que los mutualistas estén suscritos al RETA a partir de 2027. La ley se admitió a trámite en mayo de 2025, pero casi un año después todavía tenía pendiente la discusión de su articulado, primero en ponencia a puerta cerrada y después en comisión, ya en audiencia pública.

Aprobación

Para que el informe se apruebe en ponencia es necesaria una mayoría que lo habilite y, según fuentes parlamentarias, todos los grupos se han abstenido salvo el PSOE, que ha votado a favor, permitiendo así que la ley avance hacia la comisión. La idea de esta estrategia pasa por dejar pasar el texto pero seguir negociando en torno a él en fase de comisión o incluso en el Pleno.

Medidas que se exigen

Entre otras medidas, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama eliminar la referencia al IPC en el cálculo de bases y reconocer como tiempo cotizado en el RETA los periodos previos a 1995 en los que estos profesionales estuvieron obligatoriamente en mutualidades.

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