Fue presidente del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces entre 1996 y 2001

El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Javier Delgado Barrio ha fallecido este viernes en Madrid.

Nacido en Barbastro (Huesca) el 21 de octubre de 1932, Javier Delgado se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En 1959 obtuvo el número uno en las oposiciones al Cuerpo de secretarios de la Administración de Justicia y posteriormente ingresó en la Carrera Judicial, teniendo como primer destino el Juzgado de Viella (Lleida), para servir más tarde en Juzgados de Estepona (Málaga) y de las localidades navarras de Aoiz, Tudela y Tafalla.

En 1974 aprobó las oposiciones a magistrado especialista en el orden contencioso-administrativo, consiguiendo de nuevo el número uno de su promoción, y fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos, donde permaneció hasta 1984, cuando fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial para cubrir los dos últimos años del I mandato de esta institución (1984-1985) en sustitución de José Leyva Montoto.

Nombrado magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 1986, fue vicepresidente de la Junta Electoral Central entre 1991 y 1994 y en abril de 1995 se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Delgado permanecería poco más de un año en el Constitucional, ya que en julio de 1996 fue elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cargos que desempeñó hasta noviembre de 2001. Pocos días después de su cese fue nombrado nuevamente, esta vez a propuesta del Congreso de los Diputados, magistrado del Tribunal Constitucional, donde ejerció sus funciones hasta julio de 2012.

Considerado uno de los máximos expertos jurídicos en urbanismo, publicó numerosas publicaciones doctrinales. Fue además profesor ayudante de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y de Derecho Administrativo en el Colegio Universitario de Burgos y en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Burgos, y presidió el Consejo Asesor Editorial de Lefebvre.

Estaba en posesión de la gran cruz de las Órdenes de San Raimundo de Peñafort y del Mérito Militar.

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