López pide a Europa un modelo propio de IA "competitivo, sostenible y respetuoso con derechos digitales"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha instado este jueves a la Unión Europea a que lidere un modelo de desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) propio "que combine competitividad y sostenibilidad, respetando los derechos digitales de la ciudadanía".

Durante su intervención en el panel 'AI and Europe', celebrado en el foro europeo Grand Continent Summit, en el Valle de Aosta (Italia), ha animado a que Europa no sea "solo usuario de la Inteligencia Artificial", defendiendo hacer las cosas "de manera correcta, siendo competitivos con regulación y respetando los derechos digitales".

Además, aunque ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea para simplificar las normativas digitales europeas, ha precisado que "simplificación no es desregulación", y frente a las voces que sostienen que Europa debe desregular para no perder competitividad y quedarse atrás en la carrera por la IA, López ha defendido un "modelo europeo", alternativo al de China y Estados Unidos, que garantice "los derechos digitales, la protección de los menores, de los datos y la ciberseguridad".

El ministro ha recordado las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último Foro de Davos para hacer frente al daño que la desinformación y las 'fake news' están infligiendo en la democracia, que pasan por "terminar con el anonimato en redes sociales, abrir la caja negra de los algoritmos y hacer a los directores de las plataformas responsables de los incumplimientos de la ley que pueda haber en sus espacios, como ocurre en otros sectores".

López también ha citado como ejemplo de un modelo de IA sostenible a la compañía española Multiverse, capaz de comprimir grandes modelos de lenguaje de IA en un 95%, reduciendo así el consumo energético.

