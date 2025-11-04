Los abogados no van a ser sustituidos por la tecnología, pero sí por aquellos que la usen

Así lo defiende Eugenia Navarro, que también cree que deben dominar las nuevas herramientas para poder asesorar a sus clientes

En esta sociedad que se digitaliza a toda velocidad, los profesionales de la abogacía deben dominar las nuevas herramientas para poder asesorar a sus clientes y seguir ofreciendo seguridad jurídica.

“Estamos en la era de la eficiencia y la inmediatez; la inversión en tecnología formativa para cualquier abogado es invertir en ser un buen abogado”, señala Eugenia Navarro, ingeniera especializada en transformación digital y coordinadora del programa Upro en competencias digitales que ha lanzado la Abogacía Española de la mano de Unión Profesional.

La experta en gestión estratégica en el sector legal asegura que “para ser un buen abogado necesitas incorporar tecnología que te haga ser más eficiente” porque ya forma parte de la profesión. “No es que los abogados vayan a ser sustituidos por la tecnología, pero sí por aquellos que sí que la usen”, destaca.

Eugenia Navarro coordina el módulo de “Habilidades digitales para profesionales de la Abogacía” en este programa gratuito con el que ya se están formando más de 13.000 profesionales. Upro ofrece 150 horas de formación tutorizada y personalizada, de las cuales 20 se realizan de manera presencial en los Colegios de la Abogacía adheridos, y el resto online al ritmo que cada alumno desee. Al final del curso se obtendrá el Certificado de Competencias Digitales Profesionales que acredita como abogad@ digital. Las inscripciones aún siguen abiertas.

Para Navarro, este entorno de transformación digital también acarrea “un cambio en la manera de asesorar, trabajar en gestión de riesgos, comunicar muy orientados a lo que es el cliente y lo que necesita”.

Las competencias digitales ya forman parte del ejercicio de la profesión. “Por primera vez en la historia estamos viendo que los departamentos legales de las empresas están invirtiendo más en tecnología que los propios despachos”, afirma Navarro. Y señala que el cliente necesita eficiencias en el trabajo: “No solo es importante que sea de altísima calidad técnica, sino también la forma en la que se entrega, el tiempo y el formato. La eficiencia, la rapidez, la excelencia operativa… las competencias digitales son clave”.

En esta entrevista asegura que, para incorporar nuevos conocimientos, competencias y habilidades, hay que formarse.

