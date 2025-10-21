Los derechos humanos están en el centro de la tecnología

Así se destacó en la última sesión de la Gira de Derechos Humanos, celebrada el pasado viernes en el Colegio de la Abogacía de Murcia

En la jornada se trató en profundidad la Carta de los derechos digitales, instrumento pionero en la protección de estos derechos, y cómo se relacionan con la inteligencia artificial.

“La IA es una herramienta para la abogacía, va a convivir con nosotros y por ello tenemos que conocer sus beneficios y riesgos”, señaló José Manuel Muñoz, abogado especialista en Derecho Digital, doctor en Derecho (IA) y vocal ENATIC.

Con la explicación de casos concretos, Muñoz compartió algunos de los derechos incluidos en el documento, como la identidad digital y personalidad, a la privacidad y protección de datos, ciberseguridad, accesibilidad, libertad de expresión e información, así como de propiedad intelectual.

La sesión fue presentada por Julián Lozano, vicedecano del Colegio de la Abogacía de Murcia, que resaltó la importancia de la formación en materia de derechos digitales desde el marco internacional y europeo.

Dentro de este ciclo formativo de ponencias sobre derechos humanos digitales, organizado en colaboración con ENATIC, la coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos, Berta Álvarez, puso el foco en entender los derechos digitales como derechos humanos y trató la situación de los derechos digitales en el contexto europeo e internacional. También destacó la importancia de la formación a través de los cursos HELP y explicó la apuesta digital de la Abogacía a través del programa Upro de competencias digitales, dotado con 200 millones de euros, que formará gratuitamente hasta junio a miles de abogados y abogadas para que se enfrenten mejor a los retos digitales de la profesión.

