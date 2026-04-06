Los graduados sociales exigen regularizar de oficio las cotizaciones de marzo tras publicarse la orden tarde

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales ha pedido seguridad jurídica para las empresas y trabajadores

El Consejo General de Graduados Sociales ha exigido que la Seguridad Social regularice de oficio las cotizaciones a la Seguridad Social de marzo tras publicarse la Orden de Cotización de 2026 el último día de marzo, tres meses después de que se iniciara el año.

En un comunicado, los graduados sociales han afirmado que la Seguridad Social se ha comprometido a regularizar de oficio las cotizaciones de enero y febrero, una medida anunciada a través del Boletín RED 2026/05, pero las cotizaciones de marzo, que deben pagarse en abril, quedan fuera de esa regularización automática a pesar de que el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, lo ha pedido expresamente.

"Utilizaremos todos los cauces a nuestro alcance para defender los intereses del colectivo", ha avisado Merchán, que ya ha avanzado que enviarán escritos de queja institucional al secretario de Estado de la Seguridad Social y al secretario de Estado de Trabajo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 31 de marzo, la Orden PJC/297/2026 por la que se fijan las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026, una norma entra en vigor el 1 de abril, pero tiene efectos desde el 1 de enero.

Fecha de la publicación

Además, Merchán ha trasladado en una reunión telefónica al secretario de Estado para la Seguridad Social, Borja Suárez, y con el director general de la Tesorería General, Andrés Harto, el malestar del colectivo.

"Publicar esta orden a finales de marzo, con efectos desde el 1 de enero, no es admisible. Los graduados sociales han tenido que trabajar durante todo el trimestre sin la información que necesitaban para hacer bien su trabajo", ha señalado Merchán, que ha destacado que desde 2022 llevan produciéndose retrasos en la publicación de la orden de cotización.

El presidente del Consejo General de Graduados Sociales ha pedido seguridad jurídica para las empresas y trabajadores y que la situación de los retrasos "llegue a su fin, así como a la mala imagen que está generando en la administración de la Seguridad Social ante empresas y las personas trabajadoras".

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos