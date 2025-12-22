Los Juzgados de Violencia de la Mujer registraron una media de 579 denuncias al día

Entre julio y septiembre el número de víctimas fue de 49.156 y el de denuncias, de 53.268. Los órganos judiciales adoptaron 8.920 órdenes

El número de mujeres víctimas de violencia de género y el de las denuncias presentadas durante el tercer trimestre de 2025 se han mantenido estables con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se registraron un total de 49.156 mujeres víctimas (un 0,88 % más que hace un año) y 53.268 denuncias (un 0,23 % más), según se desprende de los datos extraídos de los boletines de estadística judicial para elaborar el “Informe trimestral sobre Violencia de Género” dado a conocer hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El estudio muestra también el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, que creció un 22,5 por ciento, así como el de órdenes de protección solicitadas, que disminuyeron un 1,6 % y en el de acordadas, que también se redujeron, en un 1,15 por ciento. En cuanto a las sentencias dictadas por los órganos judiciales, sumaron un total de 13.440, de las que el 84,64 % condenaron al agresor.

Durante el tercer trimestre de este año, los juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron 53.268 denuncias, lo que supone que diariamente se presentaron en toda España una media de 579. Siete de cada diez denuncias (72,29 %) las interpusieron las víctimas tanto en sede judicial como en comisaría; las presentadas por familiares representaron el 1,92 % del total de denuncias, un porcentaje levemente más bajo que el registrado en el mismo trimestre de 2024.

El resto de las denuncias respondieron a atestados por intervención directa policial (16,27 %), a partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (6,96 %) y a servicios de asistencia y terceras personas en general (2,56 %).

La distribución de las víctimas según su país de origen sigue manteniéndose estable trimestre tras trimestre: el 61 % de las mujeres víctimas tenían nacionalidad española y el 39 % restante, otras nacionalidades. En el tercer trimestre de 2025, se registraron 121 víctimas menores tuteladas, de las que el 69,42 % eran españolas y el 30,58 % restante, extranjeras.

Once de cada cien víctimas renunciaron a testificar Los casos en lo que la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (5.480) han aumentado un 22,51 % respecto al tercer trimestre de 2024, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 11,5 por cada cien víctimas de violencia de género. Este porcentaje disminuye hasta el 10,17 % en el caso de las víctimas españolas y se sitúa en el 12,67 % en el de las de origen extranjero. Entre los meses de julio y septiembre, 19,8 de cada 10.000 mujeres de toda España fueron víctimas de violencia machista, una tasa muy próxima a la registrada en el mismo trimestre de 2024, en el que fue de 19,6. Las comunidades autónomas que registraron medias superiores a la nacional fueron Baleares, con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de Comunidad Valenciana, con 25,3; Canarias, con 24,4; Murcia, con 24,1; Cantabria, con 22,9; Madrid, con 21,5 y Andalucía, con 20,9. Por debajo de la media nacional se situaron Galicia, con 12,9; La Rioja, con 13,4; Castilla y León, con 14,1; Asturias, con 15,1; País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha, con 15,8; Cataluña, con 16,5; Aragón, con 19,1 y Navarra, con 19,2.

Se adoptaron 7 de cada 10 órdenes de protección solicitadas Entre julio y septiembre de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 12.844 órdenes de protección, un 1,6 % menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por los juzgados en funciones de guardia. Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.920, un 1,15 % menos que hace un año. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 7.377, el 68,3 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.543, el 76 % de las solicitudes registradas. Tomando en consideración el total de órdenes de protección adoptadas (tanto por los juzgados de violencia sobre la mujer como por los juzgados de guardia), se adoptaron siete de cada diez órdenes solicitadas (69,44 %), un porcentaje muy próximo al 66 % de hace un año. En el 42,8 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al órgano judicial. Un total de 7.866 víctimas pidieron la adopción de medidas de protección: siete de cada diez (7.866, el 72,8 %) eran españolas y 2 de cada 10 (149, 1,89 %), menores de edad.

Medidas judiciales penales y civiles de protección Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.185 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (6.261), que representaron el 68,10 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la orden de alejamiento (6.111), un 64,31 por ciento. Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.100 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.553), que representaron el 19,71 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.095), el 14 % del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron muy similares a los registrados hace un año. Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 996 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, que representaron el 12,55 % del total de las medidas civiles adoptadas. Los órganos judiciales adoptaron también 667 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, un 8,45 % del total de medidas civiles. Asimismo, acordaron 47 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 173 casos, suspendieron la patria potestad.

El 84,64 % de las sentencias fueron condenatorias Los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre del año 13.440 sentencias, de las que 11.376 (el 84,64 %) fueron condenatorias y 2.064 (el 15,36 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 94,53 por ciento. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 86,08 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 71,05 por ciento. Juzgados de violencia sobre la mujer Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre julio y septiembre de este año un total de 1.660 juicios sobre delitos leves. De ellos, 866 (el 52 por ciento del total) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre, un 37 % fueron injurias y un 41 por ciento, vejaciones injustas. Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 68.221 asuntos penales, siendo el 70,3 % de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153, 173 y 148 y siguientes del Código Penal. El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 4.884. Juzgados de lo Penal Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 7.234 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 5.915. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 5.915, de las cuales fueron condenatorias 4.001 (71,05 %). Audiencias Provinciales Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 79 sentencias, de las que 68 (86,08 por ciento) fueron condenatorias. Juzgados de menores Por su parte, en el tercer trimestre del año, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja a 77, menores de edad (en el mismo trimestre de 2024 fueron enjuiciados 54 menores). Se impusieron medidas en 74 casos, de los que 55 eran relativos a menores españoles. En los otros 3 procedimientos, no se impusieron medidas. Valoración de la presidenta del Observatorio, Esther Rojo La presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, destaca el elevado número de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales, que en el tercer trimestre del año representaron el 84,64 % del total, uno de los porcentajes más elevado de toda la serie histórica. Según Rojo, el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas por los órganos judiciales contengan un fallo condenatorio evidencia el elevado nivel de eficacia alcanzado por la Administración de Justicia en una materia, como es la violencia de género, con una importante dificultad probatoria. Y ello se debe tanto al trabajo y esfuerzo que día a día realizan los integrantes de la Carrera Judicial, como al de todos los operadores que colaboran con ellos: fiscales, letrados/as de la administración de justicia, funcionarios/as, policías, psicólogos/as, forenses, trabajadores/as sociales, etc. La presidenta del Observatorio recuerda que las condenas impuestas son siempre el resultado de un trabajo serio y profesional y absolutamente riguroso en la protección de los derechos no sólo de las víctimas, sino también de los que asisten al investigado, tal y como recogen la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, ha recalcado que el elevado porcentaje de condenas revela que ha descendido el margen de impunidad para estos delitos. Rojo asegura que para mantener tan alto nivel de calidad es necesario seguir avanzando en la formación y especialización de todos quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a las víctimas, así como en la dotación de los medios materiales y personales necesarios para hacer frente a esta lacra. Asimismo, insiste en la importancia de que las víctimas denuncien y sigan confiando en la Justicia. Los datos del trimestre muestran una variación mínima tanto en el número de denuncias (aumento del 0,23 %) como en el de víctimas (aumento del 0,88 %), lo que puede interpretarse como un mantenimiento de los niveles de confianza en el sistema. Por ello, la presidenta del Observatorio reitera que solo rompiendo el silencio y dando un paso adelante se puede salir de la espiral de la violencia, para lo que la implicación del entorno resulta fundamental. Por último, Rojo expresa su preocupación por el importante incremento de los casos en los que la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar, que en el tercer trimestre del año ha sido del 22,51 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Tras mostrar su comprensión hacia todas esas mujeres, ha querido transmitirles un mensaje de tranquilidad ya que existen mecanismos para evitar la confrontación directa de la víctima con el agresor cuando tienen que declarar en el órgano judicial y porque hay diversos tipos de medidas diseñados para protegerlas a ellas y a sus hijos e hijas. El informe y los datos estadísticos están disponibles en la página web: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Violencia-sobre-la-Mujer/

