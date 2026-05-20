Para conocer cuáles son los principales riesgos fiscales, Lefebvre Formación organiza el curso “Mapa de riesgos en el IVA 2026: las cuestiones a tener en cuenta”, estructurado en dos sesiones webinar los días 2 y 3 de junio, que será impartido por Francisco Javier Sánchez Gallardo, Economist. State Tax Inspector.
Esta formación tiene como objetivo ofrecer una visión actualizada de las incidencias más frecuentes detectadas por la Administración tributaria en materia de IVA, así como proporcionar los criterios para revisar procesos internos y anticipar contingencias derivadas de procedimientos de comprobación e inspección.
El curso aborda cuestiones técnicas vinculadas a procedimientos de comprobación, operaciones inmobiliarias, inversión del sujeto pasivo, reglas de devengo, repercusión y rectificación del impuesto, además de obligaciones formales y supuestos de deducción considerados controvertidos, como los relacionados con vehículos o atenciones a clientes. También se incluyen contenidos sobre operaciones internacionales, prescripción y errores frecuentes en la gestión del tributo.
Los asistentes obtendrán una visión completa y actualizada de los riesgos más relevantes en IVA para el ejercicio 2026, con especial foco en aquellos ámbitos que presentan mayor conflictividad o generan más actuaciones de control tributario.
Infórmate e inscríbete en el Curso Mapa de riesgos en el IVA 2026: las cuestiones a tener en cuenta