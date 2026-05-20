España firmará el convenio europeo para la protección de la abogacía

El anuncio lo ha realizado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la inauguración del Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), que se celebra hasta el viernes en Madrid.
El anuncio llega en el primer aniversario de la apertura de la firma del convenio en Luxemburgo, y coincide con la celebración en Madrid del Congreso de la UIBA, junto a la Abogacía Española, en el que la protección de la profesión y de las garantías del ejercicio profesional ocupa un lugar central.
El convenio reconoce expresamente principios esenciales para el ejercicio como la independencia de la abogacía, el secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones con clientes, la libertad de expresión, el acceso a expedientes y a personas privadas de libertad, así como la protección frente a amenazas o represalias, cuyos datos en España y en Europa resultan alarmantes.
Con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobada en 2024, el convenio refuerza el papel de los Consejos y Colegios profesionales como garantes institucionales del derecho de defensa y como actores esenciales para preservar el estado social y democrático de derecho que establece la Constitución.
Entre los principales avances de la norma, ya ratificada por 31 Estados, asegura el seguimiento y corrección de las vulneraciones más graves al ejercicio profesionales. Por ese motivo, Abogacía Española aportó propuestas al texto durante su preparación, junto con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). Abogacía Española, una vez ratificado el texto, asumirá la responsabilidad de asegurar la efectividad práctica de las garantías que incorpora y reforzará la cultura de protección del derecho de defensa.