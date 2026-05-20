Miami acoge el 11 de junio el mayor foro de general counsel de Latinoamérica y Miami

Será un punto de encuentro para la alta dirección jurídica empresarial en las Américas

El Foro Gerencias Legales Miami 2026, organizado por Gericó Associates, reunirá el 11 de junio en la sede de Akerman a líderes jurídicos de compañías globales para debatir inteligencia artificial, compliance, arbitraje internacional y expansión empresarial en las Américas.

El Foro Gerencias Legales Miami 2026 se celebrará el próximo jueves 11 de junio en la sede de Akerman en Miami, consolidando a la ciudad como el principal punto de encuentro para la alta dirección jurídica empresarial en las Américas. El foro, organizado por Gericó Associates, es la plataforma de referencia donde general counsel, responsables de compliance y socios de firmas líderes analizan cómo la regulación, la inteligencia artificial y los riesgos reputacionales están redefiniendo el papel estratégico de las áreas legales dentro de las organizaciones.

En un entorno marcado por una creciente complejidad regulatoria en ambos lados del Atlántico y por la acelerada transformación tecnológica de los negocios, el rol del general counsel ha evolucionado de función de soporte a palanca estratégica en la toma de decisiones corporativas. Este es el contexto que da sentido y urgencia a la agenda de esta edición.

El programa arranca con uno de los temas que más presión están generando en las áreas legales: cómo gestionar la reputación, las crisis y los litigios cuando cualquier conflicto puede volverse global en cuestión de horas. Del escándalo mediático a la investigación regulatoria, el primer panel analizará cómo las compañías están respondiendo en mercados donde la exposición no tiene margen de error.

El compliance y la gestión de riesgos centrarán el segundo bloque, en un momento en que los marcos normativos no paran de moverse y la tolerancia regulatoria se estrecha a ambos lados del Atlántico. Marcos en transformación, herramientas de detección y, sobre todo, cómo construir una cultura de cumplimiento real dentro de organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones.

Miami lleva años consolidándose como hub jurídico de referencia para las Américas, y el tercer panel lo pondrá sobre la mesa: por qué la ciudad se está convirtiendo en el centro natural del arbitraje internacional en la región y qué implica eso para las empresas que operan desde aquí.

La sostenibilidad financiera y los mercados de capitales ocuparán el cuarto bloque, con foco en algo que está redefiniendo la agenda legal de muchas compañías: los nuevos productos financieros verdes y el papel que juegan las áreas jurídicas en su estructuración.

El quinto panel girará en torno a la expansión internacional -fusiones, adquisiciones, operaciones cross-border- y al rol cada vez más estratégico que los general counsel asumen cuando una empresa decide crecer más allá de sus fronteras desde una base en Estados Unidos.

El cierre lo pondrá la inteligencia artificial. Automatización, ciberseguridad, gobernanza corporativa en la era digital: el sexto panel abordará los retos jurídicos que ya no son tendencia sino realidad cotidiana para las empresas regionales.

El foro contará con la participación como ponentes de general counsel y líderes jurídicos de algunas de las compañías más relevantes con operaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Intervendrán Jorge Meneses, general counsel de Marsh McLennan; Valeria Plastino, EVP y chief compliance officer de Cirion Technologies; Francisco Pinilla, al frente de la función legal de Mastercard para México, Centroamérica y el Caribe; Andrea Mon, responsable global de ética, compliance e investigaciones en John Deere; Victoria Meni, associate general counsel de Airbnb para SSA Latam; y María Isabel Pradilla, assistant general counsel de Venture Global LNG.

La nómina completa de panelistas incluye también a Ana Salas Siegel, founder y CEO de GESA Globalist Ventures; Arnold Y. Castillo, managing director de Secretariat; Christiane Reis, del programa de derecho internacional de la University of Miami School of Law; Daniel Robalino, socio del despacho ecuatoriano Robalino; Florencia Ortiz, head of legal-US de Greening Group; Gerardo Hernández, socio de Consortium Legal en Nicaragua; Leonardo Berrio, general counsel de ESENTTIA en Colombia; Luis A. Perez y Pedro A. Freyre, ambos de Akerman, donde lideran respectivamente la práctica de Latinoamérica y el Caribe y la práctica internacional; y Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates.

El evento cuenta con el patrocinio de Akerman, Consortium Legal, Robalino, DMK Abogados, Aguilar Castillo Love y Estudio Olaechea, así como con el apoyo institucional de la University of Miami - School of Law.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos