Más de 300 expertos nacionales, europeos e internacionales se reúnen en el III Foro Europeo de Propiedad Industrial celebrado en Barcelona

ANDEMA congrega en un mismo coloquio a representantes de Cuerpos de Seguridad europeo, nacional, autonómico y local con Europol, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y Ertzaintza.

El viernes 28 de noviembre la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) clausuraba el III Foro Europeo de Propiedad Industrial que ha organizado con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM). En el último día del foro que ha reunido a 300 expertos nacionales, europeos e internacionales participaron Pablo Garde, subsecretario de Industria y Turismo; Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA; Patricia García-Escudero, directora del Observatorio de la EUIPO y Daren Tang, director de la OMPI. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, era el encargado de clausurar el tercer foro europeo sobre propiedad industrial que se celebra en España.

Esta cita anual es de gran ayuda para los profesionales de la propiedad industrial a la hora de abordar los desafíos, difundir la aportación de la PI y fomentar la relación entre todos los implicados en el mundo de las marcas, compartiendo experiencia y buenas prácticas. Entre los temas que se han abordado están la coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cooperación internacional, el valor de las patentes esenciales, los retos en el entorno digital o la competencia desleal. Por su propuesta novedosa y proyección práctica, una de las mesas más aplaudidas era la moderada por Juan Antolín, Dircom de PONS IP y en la que participaron periodistas especializados para analizar el papel de los medios de comunicación en la protección y defensa de los derechos de la propiedad industrial.

Protección y defensa de la propiedad industrial

Como aspecto a subrayar durante la segunda jornada, ANDEMA conseguía reunir a un total de seis Cuerpos de Seguridad en la misma mesa redonda, poniendo de manifiesto la coordinación y unión que existe en España en relación a la protección y defensa de la propiedad industrial.

La cooperación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra las infracciones en materia de propiedad industrial -como el fenómeno de las falsificaciones- y el mantenimiento de estos delitos como prioridad dentro de la EMPACT 2026, han sido temas clave de la segunda jornada del Foro, en la que han participado Europol, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y Ertzaintza.

Según ha destacado Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y CEO de Mahou San Miguel, “la colaboración es la palabra que mejor define este foro. Colaboración público-privada, entre instituciones de distintos niveles, incluso entre empresas que son competencia. Es clara la generosidad que hay en este sector a la hora de compartir experiencias y buenas prácticas para la consecución de objetivos comunes en la defensa de la propiedad industrial y las marcas” y añade “proteger la propiedad industrial es garantizar que ese valor se mantenga, que siga generando empleo, desarrollo y oportunidades para todos.”

Marca, valor intangible

Para cerrar el Foro, se abordaban la marca como el intangible más importante que tiene una empresa de la mano de Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de TOUS, Andreu Vilamitjana director general de CISCO, Enrique Tomás, fundador y CEO de Enrique Tomás e Inés Bermejo, directora general HP España y Portugal.

El acto de clausura, contaba con las intervenciones de Patricia García-Escudero, directora del Observatorio de la EUIPO y de Daren Tang, director general de la OMPI. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, era el responsable de cerrar la edición de este año y es a quien ANDEMA le trasladaba su deseo de continuar colaborando con la OEPM para lograr objetivos comunes en la defensa y protección de las marcas, y en la sensibilización de la sociedad para fomentar el cuidado y respeto de la propiedad industrial.

Entre los participantes en las mesas redondas, el foro ha contado con instituciones como la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos, Aduanas Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía de Barcelona; y empresas como Ecoalf, ISDIN, Inditex, HM Hospitales, Louis Vuitton, Mahou San Miguel, Angulas Aguinaga, TOUS o Xiaomi.

El programa del Foro Europeo de Propiedad Industrial se puede consultar en este enlace.

