Michael O. Mena socio director de Ontier en Miami

Su fichaje refuerza el papel de la oficina de Miami como hub de negocios en América y supone una firme apuesta de la firma por su crecimiento

Ontier ha incorporado a Michael O. Mena como socio director de su oficina en Miami, desde donde liderará la estrategia de la firma en Estados Unidos y reforzará su capacidad de acompañar a clientes en operaciones y litigios de carácter transfronterizo entre Europa, Iberoamérica y EEUU.

Este nombramiento respalda la apuesta de Ontier por su oficina de Miami, que juega un papel fundamental dentro del plan de crecimiento que la firma se ha propuesto consolidar en la región americana, acompañando a los clientes en su expansión por una de las áreas de negocio más relevantes a nivel internacional, de gran dinamismo inversor y creciente actividad en litigios internacionales.

Con una sólida trayectoria como abogado litigante, Mena aporta una amplia experiencia en la dirección de litigios mercantiles de gran complejidad ante tribunales federales y estatales de Estados Unidos, en ámbitos que incluyen disputas empresariales de alto impacto, cuestiones de gobierno corporativo, litigios en materia de seguros y casos de gran relevancia empresarial. Antes de su incorporación a Ontier, fue socio en varios despachos, entre ellos Akerman LLP, donde su labor en litigación fue reconocida por las principales guías jurídicas internacionales.

Además de su carrera profesional, Mena cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público y comunitario, habiendo sido vicealcalde y comisionado de la ciudad de Coral Gables, así como miembro del Orange Bowl Committee, con fuertes vínculos en la comunidad empresarial y social del sur de Florida. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miami y el título de Juris Doctor en la Facultad de Derecho de Columbia.

En palabras de Michael O. Mena: “Es un honor unirme a Ontier y liderar el crecimiento de nuestra oficina en Miami. Con la fuerte presencia de Ontier en Europa y Latinoamérica, estamos en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a gestionar oportunidades y disputas internacionales. Miami es un mercado único y dinámico que conozco bien y estoy ilusionado en construir un equipo sólido, reforzando nuestro papel estratégico en la región”.

Por su parte, Bernardo Gutiérrez de la Roza, CEO de Ontier, ha señalado que “Michael encarna el espíritu emprendedor y la orientación al cliente que definen a Ontier. Su trayectoria en litigios complejos y su liderazgo en la comunidad de Miami lo convierten en la persona idónea para dirigir nuestra oficina en Estados Unidos y reforzar los vínculos entre nuestros clientes en Europa y Latam”

Ontier ha fortalecido su presencia global en el último año con la apertura de un Middle East Desk para atender oportunidades en Oriente Medio, la integración de dos equipos especializados en Italia en las áreas de Litigación y Corporate M&A liderados por Simone Grassi y Stefano Zappalà, y la incorporación del despacho Matthei en Chile, duplicando el tamaño de su oficina en este país. Hace escasas semanas anunció también el fichaje de Javier Muñoz Martínez como nuevo Director Internacional de la firma. Estas iniciativas consolidan el modelo de Ontier, que combina un enfoque global con un profundo conocimiento de los mercados locales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos