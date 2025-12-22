Miquel Roca recibe el premio ‘Maestros del Derecho’ del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
En reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho y al prestigio de la abogacía
NoticiaElderecho.com
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha otorgado el premio ‘Maestros del Derecho’ a Miquel Roca, socio fundador y Presidente de Honor de RocaJunyent, en reconocimiento a su trayectoria profesional ejemplar y su contribución decisiva al fortalecimiento del Estado de Derecho y al prestigio de la abogacía.
Este galardón, creado por la Junta de Gobierno del ICAB en 2023, distingue a juristas cuya dedicación y compromiso constituyen un auténtico referente para la profesión. La entrega tuvo lugar el pasado jueves en el Colegio de Abogados de Barcelona, en un acto presidido por la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y contó con la laudatio a cargo de Francesc Tusquets, presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Junto a Miquel Roca, también fue reconocido Jesús M. Sánchez García, decano emérito del ICAB, por su destacada labor al frente del Colegio y su impulso a la modernización de la abogacía. Durante su mandato promovió la digitalización, la mejora del turno de oficio, y diversos observatorios jurídicos, además de participar activamente en procesos legislativos sobre vivienda y consumo.
