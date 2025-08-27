Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones

Aprobado Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Modificación del Protocolo nº 5 sobre los Estatutos del BEI

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Modificación del Protocolo nº 5 sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones.

Los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), recogidos en el Protocolo nº 5 anejo a los Tratados de la Unión Eurtopea (UE), establecen en su artículo 16.5 una limitación al nivel de endeudamiento que puede asumir el Banco.

El Consejo de Gobernadores del BEI decidió en agosto de 2024, proponer al Consejo de la Unión Europea enmendar el Estatuto del BEI para sustituir la redacción del primer párrafo del artículo 16.5. El texto modificado elimina el valor numérico de la ratio de endeudamiento, establecido en el 250% del capital suscrito, y se establece que, a partir de ahora, no podrá exceder de un coeficiente máximo que establezca por unanimidad el Consejo de Gobernadores.

