Nace KEPLER—KARST, firma especializada en Reestructuraciones e Insolvencias

Liderada por Davinia Sánchez, experta en Reestructuraciones e Insolvencias,, Kepler-Karst abre sus puertas en Madrid con la intención de convertirse en el despacho de referencia para el asesoramiento y apoyo a negocios. No solo porque las empresas pueden encontrar respuesta a todas sus preguntas, desde temas laborales a fusiones, reestructuraciones, defensa de la competencia o procesos penales, sino porque si algo caracteriza a Kepler-Karst es el trato cercano, la discreción manejando asuntos de relevancia pública, y la valentía a la hora de aceptar casos complejos.

“Somos expertos en derecho de empresa y nos atrevemos con todo. Apostamos por una práctica legal donde prime la transparencia, honestidad y claridad para con nuestros clientes. Queremos que se sientan acompañados y seguros, y eso se consigue controlando el proceso desde dentro, sin necesidad de derivar temas a otros despachos, y contando con un equipo de confianza”, añade Sánchez, presidenta y socia de la firma.

El despacho, con oficinas en el madrileño Paseo de la Castellana, pone su expertise al servicio de sus sectores de especialización a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el sector del comercio, la construcción, el financiero, el transporte o el turismo, entre otros.

Así, el área de Reestructuraciones e Insolvencias de Kepler-Karst cubre toda la vertical de esta especialización, ofreciendo soluciones de primer nivel en reestructuraciones, refinanciaciones de deuda, convenios de acreedores, compraventa de unidades productivas, responsabilidades de directores y ejecutivos y asesoramiento legal a sociedades en pre-insolvencia o insolvencia, tanto económica como patrimonial, así como en las áreas complementarias de derecho bancario, financiero y fiscal.

Por su parte, el área de Derecho de Empresa permite a la firma brindar un servicio multidisciplinar, con el objetivo de convertirse en una one stop shop de referencia para las empresas de sus sectores de especialización. Su oferta se extiende a todos los servicios relativos al Derecho Mercantil y Societario -incluidas operaciones de M&A-, Procesal, Penal Económico, Inmobiliario, Laboral, Fiscal y Defensa de la Competencia.

“Somos una firma legal no convencional, pero no de palabra, sino de hechos. Ofrecemos soluciones valientes, prácticas, pero también creativas, y, sobre todo, alineadas con los objetivos de negocio y estrategias de nuestros clientes. Nos atrevemos con los casos que parecen imposibles. Creemos firmemente en la necesidad de conocer no solo el sector sino especialmente el negocio, como premisa básica para realmente aportar valor, más aún en los nuevos y convulsos tiempos que vivimos”, afirma Sánchez.

A su vez, Eduardo Frutos, experto en asesoramiento legal corporativo a empresas en España, Alemania y Reino Unido y socio al frente del departamento de Mercantil y Societario de la firma, subraya que “en los actuales tiempos de incertidumbre que vivimos, un asesoramiento valiente, rápido, proactivo y realmente eficaz puede marcar la diferencia y erigirse en ventaja competitiva. Nosotros no queremos ser únicamente socios de nuestros clientes, sino que queremos ser, además, una palanca de crecimiento”.

Por su parte, José María Betancor, socio y líder del área Procesal y experto en Derecho Concursal destaca que “mi trayectoria como concursalista me ha permitido comprobar que en las crisis siempre hay oportunidades; y ese es el enfoque que le damos al diseño de las distintas estrategias jurídicas y actuaciones en diferentes instancias procesales que llevamos a cabo, pero buscando además, como condición indispensable, que esas oportunidades estén alineadas con los objetivos tanto de nuestros clientes en el departamento legal, como con los de su CEO”.

Entre los planes de futuro de la firma destaca su intención de ampliar su presencia internacional tanto en el mercado británico, como en el sur de Estados Unidos.

