Esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Ebrand, Imperial Brands-Altadis, Herrero & Asociados, HP y ACCIÒ, la agencia de la Generalitat de Catalunya para el crecimiento de las empresas.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha inaugurado el 26 de noviembre en La Pedrera el IV Foro Europeo de Propiedad Industrial, que organiza con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM).

El acto de apertura ha contado con Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou San Miguel, y con Jaume Duch, consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya.

Durante su discurso inaugural, Eduardo Petrossi ha puesto la cooperación en el centro del mensaje destacando que “desde ANDEMA creemos profundamente en la colaboración en todos los sentidos. Y creemos que la colaboración público-privada funciona”. El presidente de ANDEMA ha defendido que esta alianza debe ser permanente y sostenible en el tiempo y ante cualquier circunstancia, porque “cuando trabajamos juntos, no solo conseguimos frenar lo que perjudica, sino que también conseguimos impulsar todo aquello que nos hace avanzar”. Y ha reafirmado la voluntad de la asociación de seguir siendo un interlocutor constructivo “con la mano tendida” a quienes compartan sus objetivos.

Petrossi ha insistido en que la propiedad industrial “es una cuestión de país, de economía y de futuro” y que Europa no puede aspirar a liderar la innovación si no es capaz de proteger a quienes innovan. Como prueba de su peso económico, ha recordado que, según el último estudio conjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual e industrial suponen el 47,9 % del PIB europeo y generan más de 65 millones de empleos.

El presidente de ANDEMA ha subrayado que “defender nuestras marcas no significa pedir privilegios para las empresas. Significa exigir reglas claras, competencia leal y protección efectiva para los consumidores”, y ha cerrado su intervención con la reflexión de que la propiedad industrial “es lo que permite que las ideas se conviertan en futuro”.

Por su parte, Jaume Duch, consejero de la Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, ha defendido durante su intervención que Europa es también una “marca de referencia” y ha destacado los elementos que sustentan ese reconocimiento. “Como toda marca, se define por una promesa: calidad y confianza. Una promesa basada en décadas de normas comunes, en estándares entre los más exigentes del mundo y en un mercado único que ofrece seguridad jurídica”.

Una agenda centrada en la innovación, el entorno digital y la cooperación internacional

Tras la apertura, Elisa Rodríguez, directora general de la OEPM, ha presentado la campaña institucional de la OEPM y el Ministerio de Industria y Turismo contra las falsificaciones en 2026.

La primera jornada del Foro reúne a representantes de algunas de las principales instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la propiedad industrial, entre ellas la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Organización Mundial de la PI (OMPI) o la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

El programa aborda cuestiones estratégicas para el futuro de la protección de los activos intangibles, el papel en la competitividad y la innovación, la evolución del marco jurídico de la propiedad industrial, la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) para combatir las infracciones en Internet, los desafíos del comercio electrónico y la ciberseguridad, la cooperación internacional frente a las infracciones marcarias o la concienciación del consumidor.

Entre los participantes de esta primera jornada destacan representantes de organismos internacionales y asociaciones de referencia como International Trademark Association (INTA), European Brands Association (AIM), o las homólogas de ANDEMA en Italia y Francia, INDICAM y UNIFAB, junto a profesionales de compañías como ISDIN, Inditex, Osborne o Ron Barceló, reflejando el creciente carácter internacional del encuentro.

El foro continúa el viernes 27 de noviembre, con mesas dedicadas a la prueba del daño en los procesos de propiedad industrial, la distribución selectiva, la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de EMPACT y la estrategia empresarial y el valor de marca.

La clausura contará con Patricia García-Escudero, directora del Observatorio de la EUIPO; Pablo Garde, subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM, e Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial.

Este año, además de la recepción en el Ayuntamiento de Barcelona el día 25 de noviembre, como actividad lúdica, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por el Poble Espanyol. Durante la visita, la Junta Directiva de ANDEMA entregará dos reconocimientos a la labor de defensa de las marcas y la propiedad industrial: uno a una persona por su contribución en el ámbito profesional y otro a una organización en reconocimiento a su trayectoria.

En esta edición colaboran el Ayuntamiento de Barcelona, Ebrand, Imperial Brands-Altadis, Herrero & Asociados, HP y ACCIÒ, la agencia de la Generalitat de Catalunya para el crecimiento de las empresas.

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