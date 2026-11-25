El Colegio de la Abogacía de Barcelona señala que la evolución de enero a octubre de 2022 a 2026 muestra que las actuaciones en atención a víctimas de violencia de género han pasado de 6.970 (2022) a 7.987 en 2023, 9.903 en 2024, 10.899 peticiones en 2025 y hasta llegar a las 11.041 en los primeros diez meses de 2026.

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha presentado un acto en defensa de los derechos de las mujeres, acompañada por las diputadas y diputados de su Junta de Gobierno Cristina Capuz, Vanessa Sánchez Balboa, Marta Domènech, Ramón Casanova, Lluís Rodríguez Pitarque y Quim Clavaguera y miembros de la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB.

A continuación, el ICAB ha hecho balance de las actuaciones realizadas en el Turno de Oficio de enero a octubre de 2026. La decana, Cristina Vallejo, ha puesto en valor la labor de la abogacía de oficio, que está integrada por 2.730 letrados y letradas, de los cuales 986 están especializados en violencia de género y que son 513 abogadas y 473 abogados. Estos letrados han realizado 11.041 actuaciones de violencia machista y de género de enero a octubre de 2026 en la demarcación territorial del ICAB.

La decana del ICAB también ha resaltado que esta cifra supone 142 actuaciones más respecto al mismo período de 2025 (10.899), hecho que representa un aumento del 1,3% respecto al mismo período del año anterior. La media de actuaciones supera por segundo año consecutivo el millar por mes, con una media de 1.104 actuaciones, y se mantienen en 36 las actuaciones de media al día en esta materia.

Estas actuaciones se han registrado en Barcelona ciudad y en las 11 delegaciones colegiales situadas en Arenys de Mar, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Berga, Gavà, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

La diputada responsable del Turno de Oficio del ICAB, Cristina Capuz, ha explicado que, de este total de actuaciones, 8.576 corresponden a violencia de género -es decir, cuando entre víctima y agresor ha habido o hay una relación afectiva-, cosa que representa un 1,55% más respecto al mismo período del año anterior, y que se han llevado a cabo 2.465 actuaciones correspondientes a violencia machist -es decir, cuando no existe relación sentimental entre agresor y víctima-, hecho que supone un incremento del 0,4% respecto a los diez primeros meses del año pasado.

Capuz también ha dado a conocer la evolución en los últimos cinco años de las actuaciones en atención a víctimas de violencia de género realizadas entre enero y octubre de 2022 hasta la actualidad. Así pues, se ha pasado de 6.970 en el período enero-octubre de 2022 a 7.987 en 2023, 9.903 en 2024, 10.899 peticiones en 2025 y 11.041 en 2026. Esto supone que en 5 años el Turno de Oficio del ICAB está realizando un 58,41% de actuaciones más en materia de VIGE.

115 asistencias en la nueva Sección de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia (VIA) del Tribunal de Instancia de Barcelona

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, también ha dado a conocer que los abogados y abogadas que forman parte del turno de víctimas de violencia machista ha realizado un total de 115 asistencias letradas en defensa de niños, niñas y menores víctimas de violencia machista durante los primeros diez meses del año en la nueva Sección de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona, que entró en funcionamiento a principios de año.

Vallejo ha puesto de manifiesto tanto la incidencia de la violencia machista sobre niños, niñas y adolescentes como la importancia de contar con una defensa jurídica especializada desde el momento de interposición de la denuncia, y ha resaltado que se refuerza el compromiso de la corporación con la defensa de todas las víctimas y, en especial, de las más vulnerables.

El Turno de Oficio del ICAB ha realizado un total de 118.280 actuaciones en los primeros diez meses del año

Desde el Turno de Oficio del ICAB también se ha alertado que, del global de 118.280 actuaciones hechas durante los primeros diez meses de 2026, las actuaciones en materia de violencia de género y machista son el segundo ámbito, solo por detrás del penal (75.832). Se trata de un hecho preocupante que muestra que la lacra de la violencia, lejos de reducirse, continúa aflorando en nuestra sociedad.

En tercer lugar, están las designaciones de derecho civil (8.929), seguidas por social (5.859), familia (4.990), extranjería (4.830), menores (3.805), segunda oportunidad (1.112), menores no acompañados (663), administrativo (547), penitenciario (490), hipotecario (441) y mercantil (41).

Capuz también ha puesto en valor el compromiso de la abogacía de oficio en la lucha contra la violencia de género y machista, ya que “la abogacía tiene el compromiso de asistir en menos de una hora en comisaría para que las víctimas puedan interponer una denuncia”.

2027, segundo año consecutivo con mejoras relevantes en relación con los módulos del TOAD

Tanto la decana del ICAB, Cristina Vallejo, como la diputada responsable del Turno de Oficio del ICAB, Cristina Capuz, han celebrado el anuncio hecho público esta mañana entre la Advocacia Catalana y el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat relativo al convenio de módulos compensatorios del Turno de Oficio para 2027, ya que prevé incrementar cerca de un 40% la compensación de las guardias activas de violencia de género y más que triplicar la de las guardias sin asistencia. Esta medida supone un importante paso adelante para valorar el trabajo, la disponibilidad, la especialización y la dedicación que conllevan procedimientos como son los relativos a violencia de género y machista, ha afirmado Vallejo.

La decana del ICAB también ha resaltado que el convenio del Turno de Oficio para 2027 incorpora una compensación específica para recurrir la denegación de órdenes de protección de las víctimas. En este sentido, ha expuesto que en Barcelona se cuenta con juzgados especializados que estudian caso por caso las peticiones de orden de alejamiento y valoran en cada situación el núcleo familiar y todas las circunstancias.

Ciberacoso

Cristina Vallejo también ha manifestado que dentro del fenómeno de la ciberdelincuencia se debe contemplar el ciberacoso, y ha puesto de relieve que la jornada jurídica sobre blanqueo de capitales y criptoactivos, celebrada en el ICAB el pasado 16 de noviembre, contó con la participación del magistrado de la Audiencia Nacional y especialista en la investigación de la ciberdelincuencia, Antonio Piña Alonso. La decana ha resaltado que el magistrado alertó que el acoso a través de las redes sociales y medios telemáticos no es un fenómeno menor, sino una conducta con consecuencias psicológicas y sociales devastadoras, a menudo amplificadas por el anonimato y la viralidad.

¿Qué está haciendo el ICAB para contribuir a combatir la violencia de género?

La decana del ICAB también ha declarado que la Corporación que preside sigue trabajando para combatir la violencia de género y que lo hace a través de diferentes ámbitos. En el ámbito institucional, participando la abogacía en diferentes foros y también elaborando propuestas legislativas en defensa de los derechos de las personas vulnerables, entre las cuales mujeres, niños y niñas y adolescentes. En el ámbito formativo, se está apostando por la formación en perspectiva de género para la abogacía, ofreciéndola en las actividades formativas —másters, posgrados y en la formación continuada—, impulsada por las secciones y comisiones. En el ámbito de reconocimiento a través de premios, la diputada responsable de la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB, Vanessa Sánchez, ha hecho énfasis en que esta Comisión impulsa y convoca el Premio Maria Soteras para reconocer un trabajo o artículo sobre igualdad de género desde la perspectiva de cualquier rama del Derecho. También ha recordado que la Comisión de Mujeres Abogadas del ICAB, año tras año, hace la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos de las mujeres.

Pero donde más énfasis ha hecho la decana del ICAB es en el ámbito preventivo, mediante la mejora de los equipos primarios, asistentes sociales, trabajadores sociales, con el apoyo de la abogacía para una información especializada y cualificada a la víctima; entendimiento de la violencia psicológica y medios para su detección; poniendo el foco en los nuevos modelos de violencia, según el Pacto de la Justicia de 2025, que renueva el compromiso de la sociedad para proteger las mujeres ante la violencia machista, y con medidas interdisciplinarias de diferentes ámbitos pensadas para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres: violencia vicaria, económica y violencia digital.

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