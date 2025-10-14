BDO Abogados nombra tres nuevos socios

BDO Abogados ha nombrado a Álvaro Gómez Elvira, nuevo socio del área de Fiscal, y a Laura Subiranas y Antonio José Pérez Bravo, nuevos socios de Outsourcing.

Con estas incorporaciones, BDO Abogados consolida su crecimiento y eleva a 23 el número de socios en España, como parte de una red global que cuenta con más de 693 profesionales en España.

"Estos tres nombramientos reflejan la sólida consolidación y el crecimiento de BDO Abogados. El reconocimiento a la trayectoria de estos profesionales representa un fortalecimiento de nuestras capacidades para brindar servicios de máxima calidad a nuestros clientes", ha señalado Enrique Azorín, presidente de BDO Abogados en España.

Álvaro Gómez-Elvira

Álvaro Gómez-Elvira forma parte del área Fiscal de BDO Abogados desde 2014 y actualmente lidera el departamento de IVA, Impuestos Indirectos, Aduanas y Tax Compliance.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un máster en Tributación y Fiscalidad Internacional por ICADE. También posee un diploma de especialización en Derecho Aduanero de UE y es miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

Asimismo, es profesor en el Curso de Alta Especialización en IVA de la Escuela de Práctica Jurídica de Universidad Complutense de Madrid y profesor colaborador en el CEF en el ámbito de la fiscalidad indirecta.

Laura Subiranas

Por su parte, Laura Subiranas se unió a BDO Abogados en 2017 y es directora en el departamento de Outsourcing desde 2018, liderando proyectos de externalización Tax Compliance, Accounting y Reporting en la oficina de Barcelona. Es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona y graduada en Relaciones Institucionales por la Universidad Miguel Hernández. Cuenta con un Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Internacional de Cataluña.

Además, forma parte del Colegio de Economistas de Cataluña y es Experta Contable Acreditada desde 2022 por el Consejo General de Economistas.

Antonio José Pérez Bravo

Por último, Antonio José Pérez Bravo cuenta con 20 años de experiencia liderando múltiples proyectos de externalización de procesos contables y administrativos. Se unió a BDO Abogados en 2015, tras su paso por el International Desk de Deloitte, en Madrid.

Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una formación de negocios especializada en Administración y Dirección de Empresas por ThePower Business School.

Del mismo modo, es especialista en la elaboración de Reporting Financiero y su conversión a IFRS y US GAAP.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos