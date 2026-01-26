Ainhoa Goñi, nueva Directora de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española

Responde a la voluntad de potenciar la comunicación de la institución, situándola como un eje transversal de la estrategia de la Abogacía

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha anunciado el nombramiento de Ainhoa Goñi como nueva Directora de Comunicación de la institución, en una clara apuesta por reforzar el papel estratégico de la Abogacía Española.

El nombramiento, anunciado por el presidente durante el pleno del organismo, responde a la voluntad de potenciar la comunicación de la institución, situándola como un eje transversal de la estrategia de la Abogacía. Esta prioridad se refleja en la incorporación de Goñi al Comité de Dirección del Consejo, desde el que colaborará activamente en la definición y ejecución de las líneas estratégicas de la institución.

Desde su nueva responsabilidad, Ainhoa Goñi dirigirá un equipo de profesionales con una amplia experiencia en comunicación y una larga trayectoria en el sector, con el objetivo de reforzar el alcance y el impacto de la comunicación de la Abogacía Española.

Un perfil con sólida experiencia en estrategia, comunicación y relaciones institucionales

Ainhoa Goñi es doblemente licenciada en periodismo y en comunicación audiovisual y es asesora estratégica especializada en comunicación corporativa, institucional, marketing y gestión de crisis, con una amplia trayectoria tanto en el ámbito público como en el privado. En los últimos años ha desarrollado su labor como Senior Global Consultant, Crisis and Public Affairs en la agencia MARCO, liderando proyectos de comunicación estratégica para grandes compañías e instituciones nacionales e internacionales de diversos sectores, coordinando equipos y estrategias en varios países.

La periodista ha sido asesora de información internacional en la Presidencia del Gobierno de España, donde desempeñó funciones de comunicación estratégica, asuntos públicos y relaciones institucionales, participando en la elaboración de planes de comunicación, estrategias de posicionamiento en medios nacionales e internacionales, así como en la comunicación de Consejos Europeos, Cumbres del G-20, relaciones bilaterales y reuniones de alto nivel.

Durante más de una década, fue directora de Comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En esta etapa lideró la estrategia global de comunicación y marketing de la institución, la comunicación corporativa interna y externa, las relaciones con los medios y con otros actores institucionales, así como la proyección nacional e internacional de la principal institución científica del país. Bajo su dirección se impulsaron nuevas narrativas institucionales, se fortaleció la reputación del organismo y se desarrollaron nuevas estrategias de divulgación y posicionamiento de largo recorrido. Su carrera profesional incluye la colaboración en diversos medios de comunicación, con una extensa experiencia en medios escritos, radio y televisión.

La comunicación, pilar de la estrategia de la Abogacía Española

El refuerzo del área de Comunicación se enmarca en los objetivos estratégicos del Consejo General de la Abogacía Española para 2026, que ponen especial énfasis en la formación, la deontología, en el acceso a los servicios tecnológicos para los Colegios y los colegiados y en la apuesta por una mayor proyección pública.

En este contexto, la comunicación se concibe como herramienta clave para acompañar estos objetivos, reforzar la interlocución institucional de la Abogacía, mejorar la relación con la sociedad y poner en valor el papel de la Abogacía en la defensa del Estado de derecho y de los derechos fundamentales.

Con la incorporación de Ainhoa Goñi al Comité de Dirección, el Consejo General de la Abogacía Española da un paso más en su apuesta por una comunicación integrada en la gobernanza institucional, alineada con la estrategia global del Consejo y orientada a reforzar la confianza, la transparencia y la relevancia pública de la Abogacía Española.

