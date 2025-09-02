OpenKM y Collabora se alían para innovar de forma conjunta en gestión documental

Gaspar Palmer, CEO de la compañía, mantiene que esta integración refuerza nuestro compromiso con la soberanía digital

En un contexto en el que la colaboración remota, la gestión segura de documentos y la soberanía de datos son esenciales para la competitividad empresarial, OpenKM y Collabora anuncian un acuerdo estratégico para integrar sus plataformas tecnológicas.

OpenKM, proveedor de soluciones de gestión documental, se une a Collabora Online, suite ofimática de código abierto basada en LibreOffice, para ofrecer una experiencia de edición colaborativa de documentos directamente desde el navegador.

Gracias a esta integración, las organizaciones podrán editar archivos de Word, Excel o PowerPoint en tiempo real, con total control sobre el acceso y la seguridad de la información.

Una integración pensada para el trabajo moderno

La combinación de OpenKM y Collabora responde a las nuevas exigencias del entorno laboral digital. Por un lado, la edición simultánea en tiempo real permite a los equipos trabajar de forma conjunta sobre un mismo documento, eliminando la proliferación de versiones y acelerando las revisiones. De hecho, diversos estudios apuntan a que la colaboración documental en tiempo real puede aumentar la productividad hasta en un 25%, al reducir tiempos muertos y errores de coordinación.

Además, la integración centraliza el acceso a los documentos, ya estén alojados en la nube o en servidores locales, permitiendo trabajar siempre sobre la última versión sin necesidad de descargas. A ello se suma un robusto sistema de control de accesos que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan visualizar o modificar los contenidos, cumpliendo con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Otro de los pilares de esta solución es la soberanía de datos. Las organizaciones mantienen el control total sobre dónde se almacenan sus archivos, aspecto especialmente crítico en sectores altamente regulados. Tanto OpenKM como Collabora ofrecen una arquitectura flexible y personalizable que se adapta a los procesos internos de cada cliente, con capacidad de integración mediante APIs y posibilidad de escalar la solución conforme crecen las necesidades de la empresa.

En este escenario, Gaspar Palmer, CEO de OpenKM, subraya la importancia de este acuerdo: “OpenKM y Collabora trabajan perfectamente juntos para aquellas empresas que quieren innovar de forma colaborativa sin renunciar al control de su información. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con la productividad, la privacidad y la transformación digital sostenible. Sabemos que en la era digital no basta con gestionar documentos: hay que hacerlo con agilidad, seguridad y respeto por la soberanía de los datos”.

