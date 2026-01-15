Osborne Clarke nombra a Xavier Frías nuevo socio en España

Osborne Clarke ha anunciado el nombramiento de Xavier Frías como nuevo socio de la firma en España, consolidando su apuesta por el talento interno y reforzando su equipo de Derecho Mercantil y Compliance, especialmente en el sector de Life Sciences & Healthcare.

Xavier Frías es abogado especializado en contratación mercantil y compliance, con amplia experiencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en la elaboración, revisión y negociación de contratos mercantiles de diversa índole (distribución y agencia, suministro y fabricación, licencias y transferencias de tecnología, prestación de servicios, entre otros). Asimismo, destaca por su labor en el diseño e implementación de programas de compliance, incluyendo la elaboración de mapas de riesgos, políticas y procedimientos, formación y canales de denuncia.

Frías ha desarrollado toda su carrera profesional en Osborne Clarke, firma a la que se incorporó en 2008. Su especialización y dedicación en los sectores farmacéutico y retail lo han posicionado como uno de los referentes del área de Commercial en la firma.

Según Silvia Steiner, socia y responsable internacional del área de Life Sciences & Healthcare en España, "la promoción de Xavier es un reconocimiento plenamente merecido a su trayectoria y a la excelencia con la que ha desarrollado su práctica en Commercial, especialmente en los sectores farmacéutico y retail. Su proactividad, profundo entendimiento del negocio y capacidad para anticipar novedades normativas, con un enfoque claramente orientado a aportar valor real al cliente, lo convierten en un referente del equipo de Osborne Clarke en España".

La firma también ha anunciado la promoción de Cristina Rosanes y Gustavo Esquivias como nuevos directores, "demostrando que el equipo se ha consolidado como una unidad de alto rendimiento y altísima especialización", añade Steiner, quien destaca que “estas tres promociones refuerzan nuestra aportación estratégica al equipo internacional, reconocido globalmente por su experiencia en Life Sciences & Healthcare”.

Miguel Lorán y Jordi Casas, socios directores de Osborne Clarke en España, han señalado que "el nombramiento de Xavier Frías como socio es un paso muy importante en la consolidación de nuestra práctica de compliance y contratación mercantil y estamos seguros de que contribuirá al éxito de la firma en España e internacionalmente".

