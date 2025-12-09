Payhawk firma una alianza con Invopop para facilitar la implementación de la factura electrónica en Europa

Esta colaboración prepara a los equipos financieros para responder ante las regulaciones en materia de factura electrónica de los distintos países en los que operan, a la vez que facilita la gestión contable y la integridad de la información

Payhawk, la solución global de gastos de empresa, anuncia una alianza con Invopop, startup española especializada en e-invoicing, para impulsar la adopción de una gestión de la facturación electrónica automatizada y centralizada, que, a su vez, garantice el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta asociación nace con el objetivo de expandir las capacidades de facturación electrónica de Payhawk a toda Europa, permitiendo a los equipos financieros recibir, validar, aprobar y pagar facturas electrónicas directamente desde la plataforma, sin necesidad de sistemas o integraciones adicionales.

“Los equipos financieros europeos necesitan contar con partners que simplifiquen y modernicen las tareas financieras, proporcionen una mayor transparencia y control en tiempo real sobre las finanzas corporativas, con el fin de poder asumir un rol mucho más proactivo en la estrategia de su organización”, afirma Laura Gámiz, Directora de Payhawk en España. “Nuestra colaboración con Invopop combina digitalización, automatización y cumplimiento regulatorio en facturación electrónica, para que los equipos puedan centrarse en maximizar su crecimiento y no en la complejidad de las operaciones”.

“A medida que más países de la Unión Europea adoptan la facturación electrónica obligatoria, la interoperabilidad y el cumplimiento deben ir mano a mano”, señala Juan Moliner, cofundador y CEO de Invopop. “Esta asociación con Payhawk nos permite ofrecer ambos aspectos a través de una estrategia unificada, asegurando que los equipos financieros puedan operar con confianza a medida que evoluciona el entorno de la facturación electrónica en Europa”.

Creando un nuevo estándar para la facturación electrónica en Europa

El panorama empresarial europeo está experimentando actualmente una de sus mayores transformaciones financieras desde la introducción del IVA. Tras la reforma de facturación electrónica Business to Business (B2B) en Italia en 2019, Alemania ha impuesto la obligación de recibir facturas electrónicas para este tipo de transacciones a partir del 1 de enero de 2025. Por su parte, Bélgica exigirá facturas electrónicas basadas en Peppol desde enero de 2026, mientras que Francia implantará este sistema de forma progresiva entre 2026 y 2027. En nuestro país, los reguladores ya se encuentran en proceso de definición de cómo será la implementación de la facturación electrónica para las empresas españolas.

Pese a que estas normativas respondan al propósito común de, por un lado, aumentar la transparencia y combatir el fraude y, por otro, de acelerar la transformación digital, la disparidad normativa entre países está generando un sentimiento de complejidad y riesgo en algunas organizaciones multinacionales.

Según estudio de Payhawk ‘Cómo los CFOs están abordando la brecha tecnológica actual’, que encuestó a directivos financieros de grandes empresas europeas, aunque más del 90% de los directores financieros afirma que su papel se ha ampliado en los últimos tres años para abarcar aspectos relacionados con la regulación y la sostenibilidad, sólo el 35% considera que su tecnología actual satisface sus necesidades y el 99% admite que ha experimentado algún problema en el último año. No obstante, el estudio también revela que, en los próximos cinco años, la inversión media en herramientas para CFOs aumentará en un 18%.

Como respuesta, la integración de Payhawk con Invopop toma como oportunidades estos cambios legislativos, y propone una escalabilidad digital preparada para el futuro, permitiendo a las empresas mantenerse alineadas con el panorama regulatorio europeo sin necesidad de sistemas o integraciones adicionales.

Un nuevo proceso de facturación: automatizado y desde un solo lugar

La integración combina la inteligencia regulatoria de Invopop con la automatización de cuentas a pagar de Payhawk, garantizando que las facturas electrónicas estructuradas se reflejan directamente en la solución. A través de una red de cumplimiento unificada y conectada, los equipos financieros pueden gestionar todo el proceso de facturación electrónica desde la propia plataforma de Payhawk. De esta manera, la recepción, validación, aprobación y pago de facturas, así como la sincronización con el ERP en sistemas como NetSuite, Microsoft Dynamics 365 y Exact Online, se realiza desde un mismo flujo de trabajo.

Esta automatización elimina el procesamiento manual y refuerza la integridad de los datos, a la vez que asegura el cumplimiento continuo de los requisitos de facturación electrónica de cada país.

Impulsando la transformación digital financiera

Esta alianza entre Payhawk e Invopop marca un paso decisivo hacia la transformación digital de la gestión financiera en Europa. Al automatizar y canalizar en un solo flujo de trabajo todo el proceso de facturación electrónica, no solo se facilita el cumplimiento de normativas en constante evolución, sino que también convierte los retos regulatorios en oportunidades para mejorar la eficiencia operativa. De este modo, los equipos financieros pueden dedicar menos tiempo a tareas administrativas y centrarse en impulsar el aspecto más estratégico de su rol. Así, la compañía continúa reforzando su compromiso de ofrecer a las empresas modernas una orquestación financiera inteligente, actualizada, y capaz de evolucionar en un entorno cada vez más digitalizado y exigente.

