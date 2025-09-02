Pedro Soriano, socio de Penal Económico en CECA MAGÁN Abogados

El profesional se incorpora a la oficina de Barcelona y aporta más de 25 años de experiencia en el ámbito penal, procesal y del compliance

CECA MAGÁN Abogados anuncia el fichaje de Pedro Soriano Mendiara como nuevo socio responsable del área de Penal Económico y Compliance Penal. Con su incorporación en la oficina de Barcelona, la firma apuesta por impulsar los servicios enfocados a esas áreas.

A lo largo de sus más de 25 años de trayectoria, ha desarrollado un profundo conocimiento en el ámbito de los delitos económicos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los litigios mercantiles y el arbitraje. Además, ha participado en numerosos asuntos de alcance internacional, práctica que impulsará también para la firma.

Soriano Mendiara es Licenciado y Máster en Derecho de Empresa y Derecho Internacional por ESADE–Universidad Ramón Llull. Habla seis idiomas y compagina su actividad profesional como abogado con la participación habitual en conferencias y la publicación de artículos en diversos medios especializados.

Con la incorporación del nuevo socio la oficina de Barcelona, que cuenta con un equipo de casi 40 profesionales, se fija el objetivo de seguir creciendo en la ciudad condal para poder ser un referente de la misma.

Miguel Lobón, socio director de la oficina de Barcelona, comenta sobre la incorporación de Pedro: “La incorporación de Pedro Soriano supone un hito para CECA MAGÁN en Barcelona y en toda España. Su talento y proyección internacional refuerzan nuestro compromiso de crecer de forma sólida y convertirnos en un referente indiscutible en áreas como el Penal Económico y el Compliance Penal. Contar con Pedro es una prueba de que estamos en el camino correcto: aspiramos a ser un referente indiscutible, pero siempre desde la humildad que nos da saber que el verdadero éxito está en el servicio a nuestros clientes y en la calidad de nuestro equipo”.

Pedro, por su parte, declara sobre su llegada a la firma: “El impulso al área de Penal Económico y Compliance Penal y la iniciativa de dar a conocer todavía más a Ceca Magán Abogados en el ámbito internacional constituyen retos apasionantes y estoy muy agradecido a CECA MAGÁN Abogados por haberme hecho partícipe de esta gran oportunidad.”

