MIBOR ASESORES se integra en AFIANZA en una operación estratégica en Navarra

La integración permitirá a la firma navarra crecer, ampliar el porfolio de servicios y ofrecer unas excelentes condiciones para sus clientes

MIBOR Asesores ya forma parte de AFIANZA, después de hacer efectiva su integración en uno de los líderes de la Asesoría y Consultoría en España.

Una decisión que no supone la pérdida de la identidad de la firma navarra sino una oportunidad de mejora y crecimiento para la empresa y sus clientes. El socio director de MIBOR Asesores, Óscar Villanueva, ha subrayado la alineación de ambas compañías: “Compartimos valores fundamentales como la confianza, la cercanía con el cliente y el compromiso con la excelencia.” Con esta operación, Afianza inicia su actividad en Navarra y MIBOR Asesores acelera su crecimiento y amplía los servicios de consultoría empresarial y tecnológica.

Fundada hace más de 30 años por Oskar Arregui y Óscar Villanueva, MIBOR Asesores ha alcanzado una facturación actual de 1,1 millones de euros en 2025, que supone un crecimiento del 25% en los últimos tres años. Este crecimiento se apoya en una cartera de 500 clientes y en un equipo de cerca de 20 profesionales.

El enfoque innovador de MIBOR Asesores, ha permitido a la compañía navarra convertirse en la primera asesoría de la región en obtener la certificación UNE 420001:2024, una norma específica para asesorías, consultorías y despachos profesionales que sirve para corregir la falta de regulación en el sector, que acredita su compromiso con la excelencia en la prestación de servicios.

Una oportunidad de crecimiento y mejora de los servicios

Oskar Arregui, socio director de MIBOR Asesores junto a Óscar Villanueva también ha expresado su satisfacción y destaca como la operación “es un gran paso para nuestra empresa que abre nuevas oportunidades de crecimiento. Nos permite ampliar nuestra capacidad de servicio y continuar con el acompañamiento a las empresas en su transformación digital. Ahora vamos a ser capaces de ofrecer más y mejores soluciones con unas condiciones muy competitivas a las que cualquier empresa navarra va a tener acceso”.

Además, se trata de una mejora no solo cualitativa sino también cuantitativa ya que Afianza cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Bilbao Oviedo Ibiza o Málaga entre otras capitales, que con la operación pueden convertirse en puntos de apoyo estratégicos para los clientes de MIBOR Asesores y como soporte para su diversificación y crecimiento.

La incorporación de MIBOR Asesores refuerza la capacidad de Afianza en el asesoramiento integral y soluciones digitales. De esta forma, Afianza refuerza su posición como referente en el sector de servicios profesionales en España, tras completar en 2025 la integración de 16 firmas y la apertura, próximamente, de oficinas en las principales capitales españolas.

“La llegada de Afianza a Navarra es un hito para la firma. Este paso estratégico nos permite llegar a más empresas en la zona norte y reforzar nuestras capacidades para continuar con la prestación de servicios profesionales de alta calidad. La integración de Mibor Asesores nos aporta presencia en una comunidad con un tejido empresarial sólido y un equipo con gran experiencia en digitalización que complementa nuestra propuesta de valor”, ha expresado Víctor Torrico, director general de Afianza.

Esta integración forma parte del plan de expansión y diversificación de Afianza, una compañía española fundada en 2002 y especializada en servicios profesionales integrales para todo tipo de empresas. Cuenta con más 1.200 profesionales entre abogados, asesores fiscales y financieros, y especistas en todas las ramas de las empresas, que gestionan una cartera de más de 10.000 clientes lo que ha valido alcanzar una facturación de 83,2 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 53% respecto al año anterior.

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