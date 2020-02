Pérez-Llorca incorpora a Marcel Enrich como socio de Corporate

Marcel se une a Pérez-Llorca para reforzar el área mercantil que la Firma viene desarrollando desde la ciudad Condal con otros socios de reconocido prestigio. Con más de 20 años de experiencia en el sector, hasta el momento era socio de Corporate Finance de la oficina de Barcelona de una firma de abogados anglosajona. Marcel ha trabajado en operaciones de fusiones y adquisiciones, capital riesgo y financiaciones para compañías y entidades tanto nacionales como internacionales.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y LL.M. por la Universidad de Fordham de Nueva York, Marcel ha sido mencionado en algunos de los principales directorios internacionales como Chambers Europe, en ‘Corporate/Commercial’ en Barcelona, Legal 500 EMEA o Best Lawyers® en las prácticas de ‘Banking and Finance Law’, ‘Corporate and M&A Law’ y ‘Private Equity Law’ en Barcelona.

Marcel se une al equipo de Corporate de la oficina de Barcelona de Pérez-Llorca conformado por Gerard Serra, Sergio Agüera, José María de Paz y Jordi Farrés.

El nombramiento de Marcel coincide con la publicación de los rankings de Chambers & Partners en los que el Despacho ha conseguido ‘Band 1’, la máxima clasificación, en Corporate/M&A. Esta distinción se une a la Banda 1 que ya consiguió en años pasados para Dispute Resolution y Public Law en estos rankings. De esta manera, Pérez-Llorca posiciona a tres de sus principales áreas estratégicas en la máxima clasificación de este prestigioso directorio internacional.

