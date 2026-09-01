Pérez-Llorca ha anunciado el nombramiento de cinco socios que refuerzan la plataforma jurídica iberoamericana del Despacho y amplían su capacidad para ofrecer un asesoramiento coordinado en Derecho español, portugués, mexicano, colombiano y peruano, conectando Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.

La incorporación de especialistas de reconocido prestigio permite al Despacho seguir ampliando sus servicios en áreas estratégicas y acompañar a sus clientes en sus operaciones y asuntos más complejos.

Importante fortalecimiento del equipo Fiscal en Lima y primeros nombramientos en el Perú tras la integración con Miranda & Amado

Pérez-Llorca en Perú fortalece y diversifica su práctica tributaria con la incorporación como socios de la Firma de Arturo Tuesta, Paola Saavedra y Ronald Vargas, hasta ahora socios de una Big Four en el Perú. Los tres se unen junto con un equipo compuesto por 13 profesionales entre abogados y especialistas en contabilidad y fiscalidad. Se trata de los primeros nombramientos de socios en Perú tras la integración de Miranda & Amado y Pérez-Llorca y permiten al Despacho incrementar los servicios que ofrece a sus clientes en materia tributaria.

Arturo Tuesta cuenta con 34 años de experiencia y un amplio reconocimiento por su trayectoria como asesor de las principales empresas del Perú en operaciones de M&A y Wealth Management. Hasta su incorporación a Pérez-Llorca en Perú, ocupó el cargo de líder de impuestos en una Big Four en este país.

La práctica de Paola Saavedra está enfocada principalmente en la atención a clientes de Wealth Management y en la asesoría en cumplimiento tributario y procedimientos de fiscalización a empresas de los sectores de infraestructura y energía.

Ronald Vargas destaca por su asesoría tributaria a empresas de los sectores financiero, inmobiliario y agroindustrial, así como por su experiencia en fiscalidad internacional y en procesos de fiscalización y contencioso tributario.

Tuesta, Saavedra y Vargas se suman al socio Pablo Sotomayor, quien cuenta con 25 años de trayectoria profesional, 21 de ellos en la Firma, y juntos conformarán una de las mayores prácticas fiscales del Perú.

Pérez-Llorca impulsa su proyecto en Portugal, mercado clave de su plataforma iberoamericana

Pérez-Llorca ha nombrado a Luís Roquette Geraldes y Martim Teixeira como nuevos socios de la oficina de Lisboa. La incorporación de Luís Roquette Geraldes consolida la práctica ibérica e iberoamericana de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC), mientras que Martim Teixeira refuerza el área de Fiscal del Despacho en Portugal, especialmente en el ámbito contencioso tributario.

Luís Roquette Geraldes se une para liderar la nueva área de Emerging Companies y Venture Capital (ECVC) del Despacho en Lisboa. Hasta su incorporación, era socio de Corporate y M&A y responsable del equipo especializado en startups y Venture Capital de una destacada firma portuguesa, donde coordinaba también el área de Private Equity. Con especial enfoque en los sectores de tecnología y life sciences, la práctica de Luís se centra en Emerging Companies y Private Capital. A lo largo de su trayectoria, ha liderado cientos de rondas de financiación en más de 20 jurisdicciones y ha asesorado tanto a empresas de alto crecimiento como a fondos internacionales y locales en operaciones transfronterizas.

Martim Teixeira se incorpora como socio del área Fiscal en Lisboa. Con 15 años de trayectoria, está especializado en el asesoramiento fiscal a inversores extranjeros y grupos multinacionales, tanto en operaciones de inversión nacional e internacional como en la estructuración fiscal de operaciones de M&A, private equity y transacciones financieras de gran complejidad. Cuenta, además, con una sólida experiencia en contencioso tributario, representando a clientes en procedimientos ante la Autoridad Tributaria y los tribunales portugueses.

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